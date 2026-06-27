Petrol- Diesel Price Today: अगर आप अपनी गाड़ी में आज पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं, तो पहले ताजा कीमत जरूर जान लें. सरकारी तेल कंपनियों ने 27 जून 2026 के लिए नए रेट जारी कर दिए हैं. आज भी देश के अधिकांश शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी पुराने रेट ही लागू हैं. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसका असर अभी खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ा है.

आज कीमतों में बदलाव क्यों नहीं हुआ?

पिछले कुछ दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है. इसके बावजूद तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं, तो आने वाले दिनों में ग्राहकों को राहत मिल सकती है.

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शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम-

पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे तय होती है?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत

रुपये और डॉलर की दर

केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी

राज्य सरकार का VAT

डीलर कमीशन और परिवहन खर्च

घर बैठे ऐसे जानें अपने शहर का रेट

अगर आप अपने शहर का ताजा पेट्रोल-डीजल रेट जानना चाहते हैं, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की वेबसाइट या SMS सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा कई फ्यूल प्राइस पोर्टल भी रोजाना सुबह 6 बजे के बाद नई कीमतें अपडेट करते हैं.

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