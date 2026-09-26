26 सितंबर को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

अगर आप आज यानी 26 सितंबर 2026 को गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं तो पहले आज का भाव जान लीजिए. खुशी की बात ये है कि देश के बड़े शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

पेट्रोल और डीजल की कीमत हर दिन सुबह 6 बजे तय की जाती है. हालांकि, इसका ये मतलब नहीं है कि हर दिन दाम बढ़ेंगे या घटेंगे. कई बार लगातार कई दिनों तक पेट्रोल की कीमत एक जैसी ही रहती है. यहां से आप शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम चेक कर सकते हैं.

शहर अनुसार पेट्रोल के दाम-

शहर अनुसार डीजल के दाम-

अलग-अलग शहर में पेट्रोल- डीजल के दाम अलग क्यों?

देश के हर शहर में पेट्रोल और डीजल का भाव एक जैसा नहीं होता है. इसकी बड़ी वजह अलग-अलग राज्यों में लगने वाला कर है. इसके अलावा केंद्र सरकार का शुल्क, पेट्रोल पंप संचालक का कमीशन, पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च और कच्चे तेल की कीमत भी पेट्रोल के अंतिम भाव पर असर डालती है.

सुबह 6 बजे क्यों तय होती है कीमत?

भारत में जून 2017 से पेट्रोल और डीजल की कीमत रोजाना तय करने की व्यवस्था लागू है. तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमत जारी करती हैं. हालांकि, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और दूसरे खर्चों में ज्यादा बदलाव नहीं होता है तो पेट्रोल के दाम कई दिनों तक स्थिर रह सकते हैं.

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