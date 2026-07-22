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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price Today: 22 जुलाई को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

Petrol- Diesel Price Today: 22 जुलाई को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

Petrol- Diesel Price Today 22 July 2026: आज पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार पूरी लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jul 2026 06:46 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today 22 July 2026: अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है और आप आज टंकी फूल कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये खबर पढ़ लें. पेट्रोल- डीजल के रेट में आज कितना फर्क आया है और ये आज महंगा हुआ है कि सस्ता, इसके बारे में आपको यहां से जानकारी मिल जाएगी. साथ ही यहां से आप अपने शहर के पेट्रोल- डीजल का भाव भी पता कर सकते हैं. 

शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम- 

शहर का नाम पेट्रोल का भाव डीजल का भाव
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.21 रुपये  97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये
पटना 113.35 रुपये  99.36 रुपये
चंडीगढ़ 101.51 रुपये 89.47 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
भुवनेश्वर 108.97 रुपये 100.68 रुपये

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कैसे पता करें पेट्रोल शुद्ध है या नहीं?
अगर आपको पेट्रोल की क्वालिटी पर जरा भी शक है तो उसकी जांच भी कर सकते हैं. पेट्रोल पंप पर फिल्टर पेपर टेस्ट और डेंसिटी टेस्ट की सुविधा होती है. फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डालने पर अगर वह बिना कोई दाग छोड़े पूरी तरह उड़ जाए तो पेट्रोल शुद्ध माना जाता है. वहीं, पेट्रोल पंप पर मौजूद डेंसिटी रजिस्टर देखकर भी इसकी गुणवत्ता की जांच की जा सकती है. अगर किसी तरह की गड़बड़ी लगे तो ग्राहक संबंधित तेल कंपनी या उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं.

कितना बदला पेट्रोल-डीजल का भाव?
साल 2026 की शुरुआत से अब तक देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. अभी तक तकरीबन 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. मई के महीने में ही चार बार कीमतें बदली गई हैं. इसके बाद से दिल्ली समेत देश के ज्यादातर शहरों में ईंधन के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कई बार तेज उतार-चढ़ाव आया, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं किया. यही कारण है कि जनवरी के मुकाबले जुलाई में भी आम उपभोक्ताओं को लगभग उसी कीमत पर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Petrol & Diesel PETROL
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