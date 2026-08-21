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आज कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल-डीजल, देखें शहर अनुसार रेट लिस्ट

Petrol- Diesel Price Today: आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कितना बदलाव हुआ है, यहां से देख सकते हैं. यहां दोनों की ही रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Aug 2026 07:14 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price 21 August 2026: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वाहन चालकों की नजर बनी हुई है. आज 21 अगस्त 2026 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है. यानी कल वाले दाम में ही ईंधन का कारोबार कर रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. आइये जानते हैं आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल और डीजल के क्या भाव हुए हैं.

रोज सुबह अपडेट होते हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव की समीक्षा करती हैं. सुबह 6 बजे नए रेट बताए जाते हैं. कंपनी ने ग्राहकों को अपने शहर के ईंधन रेट की जानकारी पाने के लिए एसएमएस की सुविधा भी दी जाती है. इसके अलावा, हाल में अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. भारत सरकार ने 14 अगस्त को पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया था. हालांकि, इस तरह के निर्यात शुल्क में बदलाव का असर घरेलू पेट्रोल पंप पर मिलने वाली कीमत से सीधे-सीधे जोड़ना सही नहीं होगा.

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शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम- 

शहर का नाम पेट्रोल के दाम  डीजल के दाम 
दिल्ली 102.12 रुपये प्रति लीटर 95.20 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता 113.43 रुपये प्रति लीटर 99.78 रुपये प्रति लीटर
मुंबई 111.12 रुपये प्रति लीटर 97.78 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई 107.75 रुपये प्रति लीटर 99.57 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद 115.69 रुपये प्रति लीटर 103.82 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु 110.93 रुपये प्रति लीटर 98.79 रुपये प्रति लीटर
चंढ़ीगढ़ 101.54 रुपये प्रति लीटर 89.47 रुपये प्रति लीटर
जयपुर 112.56 रुपये प्रति लीटर 97.78 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद 115.69 रुपये प्रति लीटर 103.82 रुपये प्रति लीटर
असम 106.59 रुपये प्रति लीटर 98.05 रुपये प्रति लीटर
पंजाब 105.72 रुपये प्रति लीटर 95.63 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल खरीदते समय रखें ध्यान-

पेट्रोल डलवाते समय मीटर पर शून्य देखें. साथ ही मशीन पर 720 से 775 के बीच डेंसिटी की जांच करें. इतना ही नहीं पेट्रोल या डीजल भरवाते समय गाड़ी का इंजन बंद रखें और गाड़ी से नीचे उतरकर नोजल पर नजर रखना जरूरी है, ताकि आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी या दुर्घटना न हो.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price Petrol & Diesel
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