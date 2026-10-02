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हिंदी न्यूज़बिजनेस2 अक्टूबर को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें ताजा रेट

2 अक्टूबर को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें ताजा रेट

आज यानी 2 अक्टूबर की सुबह पेट्रोल और डीजल के भाव में क्या बदलाव हुए हैं? इसकी पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 02 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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अगर आप आज यानी 2 अक्टूबर 2026 को गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लें. खासतौर से अगर आप आज लंबी दूरी के सफर पर निकलने वाले हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमत जरूर चेक कर लें. तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं. बड़े शहरों में कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है. 

यहां से जानें कि आज के दिन पेट्रोल और डीजल कौन से शहर में कितने का मिल रहा है. इससे आपको अपना बजट तय करने में भी दिक्कत नहीं होगी. 

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पेट्रोल के दाम-

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपए
मुंबई 111.31 रुपए
जमशेदपुर 106.09 रुपए
चेन्नई  107.78 रुपए
जयपुर 113.19 रुपए
पटना 113.35 रुपए
कानपुर 101.78 रुपए
भोपाल 115.41 रुपए
मेरठ 101.44 रुपए

डीजल के दाम- 

शहर का नाम  डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 95.20 रुपए
मुंबई 97.97 रुपए
जमशेदपुर 101.23 रुपए
चेन्नई  99.56 रुपए
जयपुर 98.25 रुपए
पटना 99.36 रुपए
कानपुर 95.27 रुपए
भोपाल 100.47 रुपए
मेरठ 94.91 रुपए

बड़े शहरों में पेट्रोल का भाव
2 अक्टूबर को ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल करीब 102.12-102.15 रुपए प्रति लीटर के आसपास है. मुंबई में पेट्रोल करीब 103.50-103.54 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है.

वहीं, कोलकाता में 113.46-113.51 रुपए और चेन्नई में करीब 107.73 रुपए प्रति लीटर है. अलग-अलग जगहों पर रेट में मामूली अंतर दिख रहा है.

डीजल कितने रुपये लीटर?
दिल्ली में डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर के आसपास है. मुंबई में डीजल करीब 97.83 रुपए, कोलकाता में 99.82 रुपए और चेन्नई में करीब 99.55-99.66 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है. 

क्रूड ऑयल महंगा, फिर भी पेट्रोल स्थिर
खास बात ये है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद मई 2026 के बाद घरेलू पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 02 Oct 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
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