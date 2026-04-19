Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मध्य पूर्व तनाव के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर।

दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67 रुपये।

तेल कंपनियां रोज तय करती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें।

देश भर के प्रमुख शहरों में ईंधन की यही दरें।

Petrol-Diesel Price on April 19: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से एक ओर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वहीं, देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है. आज यानी रविवार, 19 अप्रैल को भी पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है. देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है.

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना तय होती हैं. जिनमें मुख्य रूप से तीन बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) शामिल हैं. हालांकि, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच देश में ईंधन की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा भाव.

प्रीमियम फ्यूल के दाम में हुई थी बढ़ोतरी

1 अप्रैल को प्रीमियम फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी. इंडियन ऑयल के XP100 पेट्रोल का रेट 11 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 149 रुपये से 160 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया था. वहीं प्रीमियम डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ था. जिसके बाद इसका रेट 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा था.

पेट्रोल का ताजा रेट (गुट रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली - 94.77 रुपये (प्रति लीटर)

मुंबई - 103.54 रुपये (प्रति लीटर)

कोलकाता - 104.21 रुपये (प्रति लीटर)

हैदरबाद - 94.49 रुपये (प्रति लीटर)

चेन्नई - 100.75 रुपये (प्रति लीटर)

लखनऊ - 94.69 रुपये (प्रति लीटर)

अहमदाबाद - 94.49 रुपये (प्रति लीटर)

इंदौर - 106.48 रुपये (प्रति लीटर)

नाशिक - 95.50 रुपये (प्रति लीटर)

पटना - 105.58 रुपये (प्रति लीटर)

पुणे - 104.04 रुपये (प्रति लीटर)

डीजल का ताजा रेट (गुट रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली - 94.77 रुपये (प्रति लीटर)

मुंबई - 90.03 रुपये (प्रति लीटर)

कोलकाता - 90.76 रुपये (प्रति लीटर)

हैदराबाद - 95.70 रुपये (प्रति लीटर)

चेन्नई - 92.34 रुपये (प्रति लीटर)

लखनऊ - 90.57 रुपये (प्रति लीटर)

अहमदाबाद - 90.17 रुपये (प्रति लीटर)

इंदौर - 91.88 रुपये (प्रति लीटर)

नाशिक - 89.59 रुपये (प्रति लीटर)

पटना - 93.80 रुपये (प्रति लीटर)

पुणे - 90.57 रुपये (प्रति लीटर)

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