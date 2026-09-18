18 सितंबर को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
आज यानी 18 सितंबर को पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहे हैं, ये आप यहां से देख सकते हैं. घर से निकलने से पहले यहां से अपने शहर का पेट्रोल और डीजल का भाव जरूर चेक करें.
सुबह की शुरुआत होते ही गाड़ी चलाने वालों के मन में एक ही सवाल आता है कि आज पेट्रोल का क्या भाव है? रोज बजट को तय करने में ईंधन की कीमतें सबसे बड़ा रोल प्ले हैं. लेकिन खुशी की बात ये है कि आज, 18 सितंबर 2026 को पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. क्या आप जानते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल की इस कीमत के पीछे कितना टैक्स और कितना कमीशन छिपा है? यहां हम आपको आज के ताजा रेट्स बताने के साथ ही पेट्रोल की कीमतों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी दे रहे हैं.
शहर अनुसार पेट्रोल के दाम-
|शहर का नाम
|पेट्रोल की कीमत
|दिल्ली
|102.12 रुपए प्रति लीटर
|मुंबई
|111.31 रुपए प्रति लीटर
|कोलकाता
|113.51 रुपए प्रति लीटर
|चेन्नई
|107.78 रुपए प्रति लीटर
|गाजियाबाद
|101.76 रुपए प्रति लीटर
|पटना
|113.35 रुपए प्रति लीटर
|नागपुर
|111.90 रुपए प्रति लीटर
|देहरादून
|103.54 रुपए प्रति लीटर
|आगरा
|101.66 रुपए प्रति लीटर
|दरभंगा
|114.16 रुपए प्रति लीटर
|लखनऊ
|101.86 रुपए प्रति लीटर
|मुजफ्फरपुर
|114.10 रुपए प्रति लीटर
|भोपाल
|114.45 रुपए प्रति लीटर
|बेंगलुरू
|111.68 रुपए प्रति लीटर
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शहर अनुसार, डीजल का दाम-
|शहर का नाम
|डीजल की कीमत
|दिल्ली
|95.20 रुपए प्रति लीटर
|मुंबई
|97.97 रुपए प्रति लीटर
|कोलकाता
|99.82 रुपए प्रति लीटर
|चेन्नई
|99.56 रुपए प्रति लीटर
|गाजियाबाद
|95.36 रुपए प्रति लीटर
|पटना
|99.36 रुपए प्रति लीटर
|नागपुर
|98.20 रुपए प्रति लीटर
|देहरादून
|95.93 रुपए प्रति लीटर
|आगरा
|95.02 रुपए प्रति लीटर
|दरभंगा
|100.10 रुपए प्रति लीटर
|लखनऊ
|95.36 रुपए प्रति लीटर
|मुजफ्फरपुर
|100.05 रुपए प्रति लीटर
|भोपाल
|99.55 रुपए प्रति लीटर
|बेंगलुरू
|99.56 रुपए प्रति लीटर
आखिरी बार पेट्रोल और डीजल के भाव कब बदले थे?
आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल और डीजल के भाव में बदलाव किया गया था. इस दिन पेट्रोल की कीमत में 2.61 प्रति लीटर महंगा हुआ था, वहीं डीजल की कीमत में 2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ था.
मैसेज से कैसे चेक करें पेट्रोल- डीजल दाम?
इंडियन ऑयल के लिए 9224992249 नंबर पर मैसेज करना है. भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल और डीजल का रेट चेक करने के लिए 9223112222 पर मैसेज करें और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भाव जानना है तो 9222201122 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं.
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