गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस18 सितंबर को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

18 सितंबर को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

आज यानी 18 सितंबर को पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहे हैं, ये आप यहां से देख सकते हैं. घर से निकलने से पहले यहां से अपने शहर का पेट्रोल और डीजल का भाव जरूर चेक करें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Sep 2026 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

सुबह की शुरुआत होते ही गाड़ी चलाने वालों के मन में एक ही सवाल आता है कि आज पेट्रोल का क्या भाव है? रोज बजट को तय करने में ईंधन की कीमतें सबसे बड़ा रोल प्ले हैं. लेकिन खुशी की बात ये है कि आज, 18 सितंबर 2026 को पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. क्या आप जानते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल की इस कीमत के पीछे कितना टैक्स और कितना कमीशन छिपा है? यहां हम आपको आज के ताजा रेट्स बताने के साथ ही पेट्रोल की कीमतों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी दे रहे हैं. 

शहर अनुसार पेट्रोल के दाम- 

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत 
दिल्ली 102.12 रुपए प्रति लीटर
मुंबई 111.31 रुपए प्रति लीटर
कोलकाता 113.51 रुपए प्रति लीटर
चेन्नई  107.78 रुपए प्रति लीटर
गाजियाबाद 101.76 रुपए प्रति लीटर
पटना 113.35 रुपए प्रति लीटर
नागपुर 111.90 रुपए प्रति लीटर
देहरादून 103.54 रुपए प्रति लीटर
आगरा 101.66 रुपए प्रति लीटर
दरभंगा 114.16 रुपए प्रति लीटर
लखनऊ 101.86 रुपए प्रति लीटर
मुजफ्फरपुर 114.10 रुपए प्रति लीटर
भोपाल 114.45 रुपए प्रति लीटर
बेंगलुरू 111.68 रुपए प्रति लीटर

प्याज 70 रुपए किलो पहुंची, सरकार के बफर स्टॉक के बाद भी राहत नहीं

शहर अनुसार, डीजल का दाम- 

शहर का नाम डीजल की कीमत 
दिल्ली 95.20 रुपए प्रति लीटर
मुंबई 97.97 रुपए प्रति लीटर
कोलकाता 99.82 रुपए प्रति लीटर
चेन्नई  99.56 रुपए प्रति लीटर
गाजियाबाद 95.36 रुपए प्रति लीटर
पटना 99.36 रुपए प्रति लीटर
नागपुर 98.20 रुपए प्रति लीटर
देहरादून 95.93 रुपए प्रति लीटर
आगरा 95.02 रुपए प्रति लीटर
दरभंगा 100.10 रुपए प्रति लीटर 
लखनऊ 95.36 रुपए प्रति लीटर
मुजफ्फरपुर 100.05 रुपए प्रति लीटर
भोपाल  99.55 रुपए प्रति लीटर
बेंगलुरू 99.56 रुपए प्रति लीटर

आखिरी बार पेट्रोल और डीजल के भाव कब बदले थे? 
आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल और डीजल के भाव में बदलाव किया गया था. इस दिन पेट्रोल की कीमत में 2.61 प्रति लीटर महंगा हुआ था, वहीं डीजल की कीमत में 2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ था. 

मैसेज से कैसे चेक करें पेट्रोल- डीजल दाम?
इंडियन ऑयल के लिए 9224992249 नंबर पर मैसेज करना है. भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल और डीजल का रेट चेक करने के लिए 9223112222 पर मैसेज करें और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भाव जानना है तो 9222201122 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. 

9 साल बाद RBI का बड़ा एक्शन, पहले चरण में बेच दिए 50000 करोड़ के बॉन्ड

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Diesel Price PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
प्याज 70 रुपए किलो पहुंची, सरकार के बफर स्टॉक के बाद भी राहत नहीं
प्याज 70 रुपए किलो पहुंची, सरकार के बफर स्टॉक के बाद भी राहत नहीं
बिजनेस
9 साल बाद RBI का बड़ा एक्शन, पहले चरण में बेच दिए 50000 करोड़ के बॉन्ड
9 साल बाद RBI का बड़ा एक्शन, पहले चरण में बेच दिए 50000 करोड़ के बॉन्ड
बिजनेस
Personal Loan: कौनसा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता कर्ज, कितनी बनेगी EMI?
Personal Loan: कौनसा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता कर्ज, कितनी बनेगी EMI?
बिजनेस
2 करोड़ का फ्लैट, ना जिम-ना सुविधाएं, RERA ने बिल्डर पर ठोका 10 लाख जुर्माना
2 करोड़ का फ्लैट, ना जिम-ना सुविधाएं, RERA ने बिल्डर पर ठोका 10 लाख जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश को मिलेगा नया राज्यपाल! जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या किया?
मध्यप्रदेश को मिलेगा नया राज्यपाल! जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या किया?
इंडिया
प्रेग्नेंट यूट्यूबर पत्नी वैष्णवी के कातिल पति का मर्डर; दिनदहाड़े चाकू से काट डाला
प्रेग्नेंट यूट्यूबर पत्नी वैष्णवी के कातिल पति का मर्डर; दिनदहाड़े चाकू से काट डाला
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
इंडिया
कुपवाड़ा में 2 आरोपियों की संपत्तियां जब्त, PAK में बैठकर देश से कर रहे गद्दारी
कुपवाड़ा में 2 आरोपियों की संपत्तियां जब्त, PAK में बैठकर देश से कर रहे गद्दारी
शिक्षा
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget