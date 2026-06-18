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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price Today: 18 जून को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

Petrol- Diesel Price Today: 18 जून को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

Petrol- Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, लेकिन रेट पर नजर जरूर बनी हुई है. अगर आप टैंक फुल कराने जा रहे हैं तो पहले आज के ताजा रेट जरूर चेक कर लें.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jun 2026 06:39 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today: देशभर में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं. हर दिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ताजा रेट अपडेट करती हैं. इन कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और टैक्स का असर पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच आज भी पेट्रोल-डीजल के दाम चर्चा में हैं. ऐसे में घर से निकलने से पहले अपने शहर के भाव जानना जरूरी हो जाता है.

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम- 

शहर  पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपये  95.20 रुपये
मुंबई 111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता  113.47 रुपये 99.82 रुपये
बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये
नोएडा 103.30 रुपये 96.01 रुपये
गाजियाबाद  101.88 रुपये 96.04 रुपये
भोपाल 114.54 रुपये 99.64 रुपये
देहरादून 100.54 रुपये  96.00 रुपये

क्रूड ऑयल पर बनी हुई है नजर

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं, तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है.

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कैसे चेक करें अपने शहर का रेट?

अगर आप अपने शहर का ताजा पेट्रोल-डीजल रेट जानना चाहते हैं तो SMS के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इंडियन ऑयल के ग्राहक RSP और शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं. BPCL और HPCL ग्राहकों के लिए भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

पेट्रोल-डीजल के दाम कैसे तय होते हैं?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करती है. इसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट, डीलर कमीशन, फ्रेट चार्ज और रुपये-डॉलर की विनिमय दर भी शामिल होती है. इसी वजह से क्रूड ऑयल सस्ता होने पर भी तुरंत कीमतें नहीं घटतीं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jun 2026 06:37 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol Rate Petrol & Diesel
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