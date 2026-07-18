Petrol- Diesel Price Today 18 july 2026: देशभर के गाड़ी चलाने वालों के लिए राहत की खबर है. 18 जुलाई 2026 को भी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने लगातार एक और दिन ईंधन के दाम स्थिर रखे हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं को फिलहाल बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिली हुई है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन इसका असर अभी घरेलू खुदरा कीमतों पर देखने को नहीं मिला है. हर दिन सुबह 6 बजे नए रेट जारी किए जाते हैं, लेकिन आज भी कीमतें पहले जैसी ही बनी हुई हैं.

शहर अनुसार, पेट्रोल- डीजल के दाम-

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.21 रुपये 97.83 रुपये कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये चंडीगढ़ 101.51 रुपये 89.47 रुपये हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये भुवनेश्वर 108.97 रुपये 100.68 रुपये

रुक गई है पेमेंट तो 7500 में मिलेगा 1 लाख रुपए का रिफंड, RBI लाया नया नियम? सरकार ने क्या कहा

आज क्यों नहीं बदले दाम?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, फ्रेट कॉस्ट और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स शामिल हैं. हाल के दिनों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हलचल जरूर देखने को मिली है, लेकिन तेल कंपनियों ने फिलहाल खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

सुबह 6 बजे अपडेट होंगे दाम

सरकारी तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं. अगर किसी दिन कीमतों में बदलाव होता है, तो नई दरें उसी समय से लागू हो जाती हैं.

भारत के समोसे ने बर्गर को धोया, McDonald से दोगुना है हल्दीराम का मुनाफा, हर स्टोर कमाता है 20 करोड़

आने वाले दिनों में क्या होगा?

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी या गिरावट आती है और रुपये की दर में भी बदलाव होता है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हो सकता है.