दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपए, जानें आपके शहर का क्या है हाल?

आज यानी 17 सितंबर की सुबह तेल कंपनियों में पेट्रोल और डीजल के नए दाम बता दिए हैं. खुशी की बात ये है कि आज इन दोनों के ही रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है. आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं. इसलिए घर से निकलने से पहले पेट्रोल और डीजल का दाम यहां से चेक कर लें. इससे आपको टंकी फुल कराने में मदद मिलेगी.

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम-

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पेट्रोल डीजल के दाम आखिरी बार कब बढ़े थे?

भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आखिरी बार 25 मई 2026 को बढ़ाए गए थे. मई 2026 के महीने में वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 से 11 दिनों के भीतर ही चार बार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी की थी. पहली बढ़ोतरी 15 मई, दूसरी 19 मई, तीसरी 23 मई और चौथी 25 मई को हुई थी. आखिर में देखा गया कि पेट्रोल और डीजल का दाम बस 11 दिन में 7.5 से 8.5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गया है.

ऑनलाइन कैसे चेक करें पेट्रोल- डीजल दाम?

पेट्रोल- डीजल के रेट चेक करने हैं तो आप घर बैठे एसएमएस से भी कीमत चेक कर सकते हैं. अगर इंडियन ऑयल का रेट जानना है तो 9224992249 पर मैसेज भेज सकते हैं. अगर आपको भारत पेट्रोलियम का रेट चेक करना है तो 9223112222 पर मैसेज करें. वहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रेट मैसेज करना हो तो 9222201122 पर मैसेज करें.

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