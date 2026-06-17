Petrol- Diesel Price Today: देश की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं. इन कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव, रुपये-डॉलर की विनिमय दर और टैक्स का असर देखने को मिलता है. ऐसे में गाड़ी चलाने वालों के लिए घर से निकलने से पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट जानना जरूरी हो जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच आज भी तेल कंपनियों ने नए रेट जारी कर दिए हैं.

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल का दाम-

क्या आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम?

कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ राज्यों में स्थानीय टैक्स और वैट के कारण कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है. इसलिए आपको अपने शहर के ताजा रेट जरूर चेक कर लेने चाहिए.

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SMS से ऐसे जानें कीमत

अगर आप अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जानना चाहते हैं तो इंडियन ऑयल के ग्राहक RSP और शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर SMS भेज सकते हैं. वहीं BPCL और HPCL के ग्राहक भी अपनी कंपनी की सेवा के जरिए कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

क्रूड ऑयल पर बनी हुई है नजर

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लंबे समय तक नरम रहती हैं तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

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आम लोगों को राहत कब?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करतीं है. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स, फ्रेट चार्ज और डीलर कमीशन भी शामिल होते हैं. इसलिए क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद तुरंत कीमतों में कटौती जरूरी नहीं होती.