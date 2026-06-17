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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर के ताजा रेट

Petrol- Diesel Price Today: क्या आज सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर के ताजा रेट

Petrol- Diesel Price Today: अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट पर नजर रखना जरूरी है. तेल कंपनियां हर सुबह नए भाव जारी करती हैं, इसलिए टैंक फुल कराने से पहले कीमत जरूर चेक कर लें.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 17 Jun 2026 06:48 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today: देश की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं. इन कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव, रुपये-डॉलर की विनिमय दर और टैक्स का असर देखने को मिलता है. ऐसे में गाड़ी चलाने वालों के लिए घर से निकलने से पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट जानना जरूरी हो जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच आज भी तेल कंपनियों ने नए रेट जारी कर दिए हैं.

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल का दाम-

शहर  पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपये  95.20 रुपये
मुंबई 111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता  113.47 रुपये 99.82 रुपये
बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये
नोएडा 103.30 रुपये 96.01 रुपये
गाजियाबाद  101.88 रुपये 96.04 रुपये
भोपाल 114.54 रुपये 99.64 रुपये
देहरादून 100.54 रुपये  96.00 रुपये

क्या आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम?
कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ राज्यों में स्थानीय टैक्स और वैट के कारण कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है. इसलिए आपको अपने शहर के ताजा रेट जरूर चेक कर लेने चाहिए.

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SMS से ऐसे जानें कीमत
अगर आप अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जानना चाहते हैं तो इंडियन ऑयल के ग्राहक RSP और शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर SMS भेज सकते हैं. वहीं BPCL और HPCL के ग्राहक भी अपनी कंपनी की सेवा के जरिए कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

क्रूड ऑयल पर बनी हुई है नजर
हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लंबे समय तक नरम रहती हैं तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

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आम लोगों को राहत कब?
पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करतीं है. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स, फ्रेट चार्ज और डीलर कमीशन भी शामिल होते हैं. इसलिए क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद तुरंत कीमतों में कटौती जरूरी नहीं होती.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Jun 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol & Diesel PETROL
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