16 सितंबर को फिर महंगा हुआ सफर? जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

जब से 2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर MDR चार्जेस की घोषणा हुई है. बता दें कि 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR शुल्क लागू किया जाएगा. इसके बाद से कहीं न कहीं ये लोगों के मन में सवाल है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव हुआ है? तो बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है. 16 सितंबर को पेट्रोल- डीजल के भाव में कोई उतार- चढ़ाव नहीं है. यहां से आप आज के ईंधन का ताजा रेट लिस्ट देख सकते हैं. यहां आज आज का शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल के भाव चेक कर सकते हैं.

शहर अनुसार पेट्रोल के दाम-

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शहर अनुसार डीजल के दाम-

कैसे चेक करें पेट्रोल- डीजल के ताजा रेट?

अगर आपको रोज पेट्रोल- डीजल के ताजा रेट चेक करने हैं तो आप घर बैठे वेबसाइट और एसएमएस से कीमत चेक कर सकते हैं. अगर आपको इंडियन ऑयल का रेट चेक करना है तो आप RSP लिखकर अपने शहर के पिन कोड के साथ 9224992249 पर भेज सकते हैं.

अगर आपको भारत पेट्रोलियम के ईंधन का रेट चेक करना है तो आप RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें. वहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रेट मैसेज करना हो तो HPPrice लिखकर 9222201122 पर भेज सकते हैं. इससे आपको रोज ही पेट्रोल और डीजल का ताजा रेट पता चलेगा.

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