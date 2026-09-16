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हिंदी न्यूज़बिजनेस16 सितंबर को फिर महंगा हुआ सफर? जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

16 सितंबर को फिर महंगा हुआ सफर? जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

आज पेट्रोल और डीजल के रेट में कितना बदलाव हुआ है, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां से शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल की पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 16 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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जब से 2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर MDR चार्जेस की घोषणा हुई है. बता दें कि 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR शुल्क लागू किया जाएगा. इसके बाद से कहीं न कहीं ये लोगों के मन में सवाल है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव हुआ है? तो बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है. 16 सितंबर को पेट्रोल- डीजल के भाव में कोई उतार- चढ़ाव नहीं है. यहां से आप आज के ईंधन का ताजा रेट लिस्ट देख सकते हैं. यहां आज आज का शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल के भाव चेक कर सकते हैं.

शहर अनुसार पेट्रोल के दाम- 

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत 
दिल्ली 102.12 रुपए प्रति लीटर
मुंबई 111.31 रुपए प्रति लीटर
कोलकाता 113.51 रुपए प्रति लीटर
चेन्नई  107.78 रुपए प्रति लीटर
गाजियाबाद 101.76 रुपए प्रति लीटर
पटना 113.35 रुपए प्रति लीटर
नागपुर 111.90 रुपए प्रति लीटर
देहरादून 103.54 रुपए प्रति लीटर
आगरा 101.66 रुपए प्रति लीटर

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शहर अनुसार डीजल के दाम-

शहर का नाम डीजल की कीमत 
दिल्ली 95.20 रुपए प्रति लीटर
मुंबई 97.97 रुपए प्रति लीटर
कोलकाता 99.82 रुपए प्रति लीटर
चेन्नई  99.56 रुपए प्रति लीटर
गाजियाबाद 95.36 रुपए प्रति लीटर
पटना 99.36 रुपए प्रति लीटर
नागपुर 98.20 रुपए प्रति लीटर
देहरादून 95.93 रुपए प्रति लीटर
आगरा 95.02 रुपए प्रति लीटर

कैसे चेक करें पेट्रोल- डीजल के ताजा रेट?
अगर आपको रोज पेट्रोल- डीजल के ताजा रेट चेक करने हैं तो आप घर बैठे वेबसाइट और एसएमएस से कीमत चेक कर सकते हैं. अगर आपको इंडियन ऑयल का रेट चेक करना है तो आप RSP लिखकर अपने शहर के पिन कोड के साथ 9224992249 पर भेज सकते हैं. 

अगर आपको भारत पेट्रोलियम के ईंधन का रेट चेक करना है तो आप RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें. वहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रेट मैसेज करना हो तो HPPrice लिखकर 9222201122 पर भेज सकते हैं. इससे आपको रोज ही पेट्रोल और डीजल का ताजा रेट पता चलेगा.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Diesel Price PETROL
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