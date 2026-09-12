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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल-डीजल के दाम में आज कितना हुआ बदलाव? जानें अपने शहर का ताजा रेट

पेट्रोल-डीजल के दाम में आज कितना हुआ बदलाव? जानें अपने शहर का ताजा रेट

आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कितना बदलाव हुआ है, यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं. यहां से आप पेट्रोल और डीजल के शहर अनुसार दाम देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज भी लोगों को राहत मिली है. सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी 12 सितंबर 2026 को भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें कल जितनी ही हैं. 

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नजर बनी रहेगी. लेकिन राहत की बात ये है कि 25 मई के बाद से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के रिटेल रेट में बदलाव नहीं हुआ है.  

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
गुरुग्राम 102.97 रुपये 95.94 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
नागपुर 111.90 रुपये 98.20 रुपये
श्रीनगर 104.10 रुपये 92.81 रुपये
इंदौर 114.32 रुपये 99.41 रुपये

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कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार
एक तरफ भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्रेंट क्रूड के 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर है. पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ी है.

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड महंगा होने पर देश के आयात बिल और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है. लंबे समय तक कच्चा तेल महंगा रहने पर ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ सकती है. 

रोज सुबह क्यों बदलते हैं रेट?
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग व्यवस्था लागू है. तेल कंपनियां आम तौर पर हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी करती हैं. हालांकि, हर दिन अंतरराष्ट्रीय बाजारंधन की कीमतों पर नजर रखना जरूरी होगा. अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और परिवहन लागत पर पड़ में होने वाले बदलाव का असर जरूरी नहीं कि तुरंत घरेलू पेट्रोल पंप की कीमतों पर दिखाई दे.  

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Diesel Price PETROL
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