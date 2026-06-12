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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

Petrol-Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

Petrol Diesel Price 12 June 2026: आज वैसे तो पेट्रोल- डीजल की कीमतों में कोई बदलाव या बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है तो ऐसे में ये आपके शहर में किस रेट पर मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 12 Jun 2026 06:34 AM (IST)
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Petrol Diesel Price 12 June 2026: देशभर में आज यानी 12 जून 2026 के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. तेल विपणन कंपनियों ने लगातार स्थिरता बनाए रखी है. हालांकि, पिछले महीने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से कीमतें इसी स्तर पर बनी हुई हैं. अब आज पेट्रोल- डीजल अलग- अलग शहरों में किस रेट पर मिल रहे हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहां दी गई है.

शहर अनुसार पेट्रोल-डीजल के दाम- 

शहर पेट्रोल का भाव रुपये प्रति लीटर डीजल का भाव रुपये प्रति लीटर
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47
लखनऊ 101.89 95.36
पटना 113.37 99.36
रांची 105.26 100.49
भोपाल 114.57 99.64

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बिहार के प्रमुख शहरों में रेट

पटना में पेट्रोल 113.45 रुपए प्रति लीटर मिल रही है. वहीं, सीवान, गया, मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में कीमतें स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती हैं. 

क्यों नहीं बदल रहे हैं दाम?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन फिलहाल तेल कंपनियों ने खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. हाल ही में सरकार ने अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कुछ राहतें भी दी हैं, लेकिन उसका असर अभी आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम पर नहीं दिखा है. 

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घर बैठे ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट

आप SMS, इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जान सकते हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं और इनमें राज्यवार टैक्स के कारण अंतर हो सकता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Jun 2026 06:34 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol Rate Fuel Price Petrol & Diesel
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