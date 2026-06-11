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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Today: आज भी नहीं मिली राहत, जानें दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

Petrol-Diesel Price Today: आज भी नहीं मिली राहत, जानें दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और फिलहाल आम लोगों को राहत नहीं मिली है. पटना में पेट्रोल 114.24 रुपए और दिल्ली में 102.12 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है.

By : सृष्टि | Updated at : 11 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है. पिछले कुछ हफ्तों में कई बार ईंधन के दाम बढ़ चुके हैं और अब वाहन चालकों को हर लीटर पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं. गुरुवार 11 जून 2026 को भी देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा हैं. तेल कंपनियों ने आज कोई बड़ी कटौती नहीं की है, जिससे लोगों को राहत का इंतजार बना हुआ है. 

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम- 

शहर पेट्रोल का भाव रुपये प्रति लीटर डीजल का भाव रुपये प्रति लीटर
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.51 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.77 99.55
नोएडा 102.12 97.56
चंडीगढ़ 101.51 89.47
लखनऊ 101.89 95.36
पटना 113.37 99.36
रांची 105.26 100.49
भोपाल 114.57 99.64

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सबसे महंगा पेट्रोल कहां?

देश के बड़े शहरों में हैदराबाद और पटना में पेट्रोल की कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. वहीं कोलकाता और जयपुर भी महंगे ईंधन वाले शहरों की सूची में शामिल हैं. दूसरी ओर दिल्ली और चंडीगढ़ में रेट काफी कम हैं.

पिछले कुछ दिनों में क्यों बढ़े दाम?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ईरान और अमेरिका से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली. इसका असर भारत पर भी पड़ा क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसी वजह से मई के मध्य से अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कई बार बढ़ोतरी हुई है. 

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आगे क्या मिल सकती है राहत?

हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह रुझान जारी रहता है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है. हालांकि फिलहाल तेल कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है. 

ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट

हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए जाते हैं. ग्राहक इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने शहर के ताजा भाव जान सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Jun 2026 06:36 AM (IST)
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