Petrol- Diesel Price Today: देशभर में सरकारी तेल कंपनियों ने 11 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. आज भी ज्यादातर शहरों में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले VAT और अन्य स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग हो सकते हैं. यहां से आपको अपने शहर का पेट्रोल- डीजल का दाम देख लेना चाहिए.

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम-

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.21 रुपये 97.83 रुपये कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये अहमदाबाद 101.70 रुपये 97.84 रुपये चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये लेह 109.81 रुपये 97.92 रुपये हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये कोहिमा 104.39 रुपये 95.91 रुपये

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आज कीमतों में बदलाव हुआ या नहीं?

11 जुलाई 2026 को जारी ताजा रेट के अनुसार देश के अधिकांश शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. तेल विपणन कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे नए रेट अपडेट करती हैं, लेकिन आज किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की गई है.

पेट्रोल-डीजल के दाम कैसे तय होते हैं?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स और परिवहन- डीलर कमीशन शामिल हैं. इन्हीं कारणों से अलग-अलग राज्यों और शहरों में ईंधन की कीमतें अलग होती हैं.

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अपने शहर का पेट्रोल-डीजल रेट कैसे चेक करें?

आप घर बैठे SMS सेवा, संबंधित तेल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने शहर का ताजा पेट्रोल और डीजल रेट आसानी से देख सकते हैं.