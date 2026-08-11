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हिंदी न्यूज़बिजनेस11 अगस्त को कितने में मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव

11 अगस्त को कितने में मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव

Petrol- Diesel Price Today 11 August 2026: आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहा है, ये आप यहां से समझ सकते हैं. यहां अलग- अलग शहर के अनुसार नए भाव के बारे में बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Aug 2026 07:17 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today 11 August 2026: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज यानी 11 अगस्त 2026 को गाड़ी चलाने के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, मतलब कि अगर आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं, तो आपको कल के मुकाबले ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे. 

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. खासकर रोज गाड़ी से ऑफिस जाने वाले लोगों, ट्रांसपोर्ट कारोबार और सामान की ढुलाई पर इसका असर ज्यादा ही दिखाई देता है. यही कारण है कि हर दिन सुबह पेट्रोल-डीजल के नए रेट का इंतजार रहता है. 

दिल्ली में क्या है भाव?
राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. वहीं डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है. मौजूदा रेट में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी दिल्ली में रहने वालों को आज पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे.

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मुंबई में क्या है रेट?
मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत दिल्ली ये काफी ज्यादा है. यहां आज एक लीटर पेट्रोल 111.21 रुपये में मिल रहा है. वहीं डीजल के लिए 97.83 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं. मुंबई में भी आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

कोलकाता और चेन्नई में क्या है दाम?
कोलकाता में पेट्रोल का भाव 113.51 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब 99.55 रुपये प्रति लीटर है. 

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अलग क्यों होता है पेट्रोल-डीजल का दाम?
कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव से जुड़ी है तो फिर दिल्ली और मुंबई में अलग-अलग रेट क्यों हैं. इसकी बड़ी वजह राज्य सरकारों का वैट और टैक्स है. इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत, रुपये और डॉलर की विनिमय दर, रिफाइनिंग लागत, डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन खर्च से भी दाम अलग हो जाते हैं. पेट्रोल और डीजल फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं आते, इसलिए अलग-अलग राज्यों में टैक्स स्ट्रक्चर अलग होने से कीमतों में अंतर दिखाई देता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Aug 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price Petrol Rate Petrol & Diesel
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