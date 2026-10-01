LPG के बाद क्या पेट्रोल- डीजल के भी बढ़ गए दाम? जानें आपके शहर में क्या है रेट

आज 1 अक्टूबर की सुबह- सुबह ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम सीधा 62 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए. इसके बाद से ही ईंधन को लेकर भी लोगों के मन में काफी सवाल आ रहे हैं. क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भी आज झटका देने वाले हैं. यहां से आप पेट्रोल और डीजल के ताजे भाव के बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

वैसे राहत की बात है कि आज पेट्रोल और डीजल, दोनों के ही दाम स्थिर बने हुए हैं. इससे आम आदमी को काफी सुकून भी मिलने वाला है. यहां से आप अपने शहर के पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम प्रति लीटर में चेक कर सकते हैं.

शहर अनुसार जानें पेट्रोल के दाम-

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपए मुंबई 111.31 रुपए जमशेदपुर 106.09 रुपए चेन्नई 107.78 रुपए जयपुर 113.19 रुपए पटना 113.35 रुपए कानपुर 101.78 रुपए भोपाल 115.41 रुपए मेरठ 101.44 रुपए

शहर अनुसार जानें डीजल के दाम-

शहर का नाम डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 95.20 रुपए मुंबई 97.97 रुपए जमशेदपुर 101.23 रुपए चेन्नई 99.56 रुपए जयपुर 98.25 रुपए पटना 99.36 रुपए कानपुर 95.27 रुपए भोपाल 100.47 रुपए मेरठ 94.91 रुपए

आखिरी बार कब बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम?

पेट्रोल और डीजल के दामों में आखिरी बार बड़ी बढ़ोतरी मई 2026 में हुई थी. बता दें कि 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था. इसके पहले 23 मई तो भी 90 पैसे की बढ़त हुई. 19 मई को ईंधन 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा था.

वहीं, 15 मई को भी 3 रुपए प्रति लीटर दाम ज्यादा बो हो गए थे. इस तरह मात्र 15 दिनों में ही ईंधन के दाम 7.50 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो गए. इसके बाद से दाम स्थिर बने हुए हैं और लोग भी जरा राहत में हैं.

दिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर?