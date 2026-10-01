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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG के बाद क्या पेट्रोल- डीजल के भी बढ़ गए दाम? जानें आपके शहर में क्या है रेट

LPG के बाद क्या पेट्रोल- डीजल के भी बढ़ गए दाम? जानें आपके शहर में क्या है रेट

अक्टूबर के पहले दिन ही पेट्रोल और डीजल ने आपकी मुसीबत बढ़ा दी है या फिर राहत मिली है, इसकी पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं. यहां पेट्रोल और डीजल के दाम शहर के अनुसार मौजूद हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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आज 1 अक्टूबर की सुबह- सुबह ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम सीधा 62 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए. इसके बाद से ही ईंधन को लेकर भी लोगों के मन में काफी सवाल आ रहे हैं. क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भी आज झटका देने वाले हैं. यहां से आप पेट्रोल और डीजल के ताजे भाव के बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

वैसे राहत की बात है कि आज पेट्रोल और डीजल, दोनों के ही दाम स्थिर बने हुए हैं. इससे आम आदमी को काफी सुकून भी मिलने वाला है. यहां से आप अपने शहर के पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम प्रति लीटर में चेक कर सकते हैं. 

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शहर अनुसार जानें पेट्रोल के दाम- 

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपए
मुंबई 111.31 रुपए
जमशेदपुर 106.09 रुपए
चेन्नई  107.78 रुपए
जयपुर 113.19 रुपए
पटना 113.35 रुपए
कानपुर 101.78 रुपए
भोपाल 115.41 रुपए
मेरठ 101.44 रुपए

शहर अनुसार जानें डीजल के दाम-

शहर का नाम  डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 95.20 रुपए
मुंबई 97.97 रुपए
जमशेदपुर 101.23 रुपए
चेन्नई  99.56 रुपए
जयपुर 98.25 रुपए
पटना 99.36 रुपए
कानपुर 95.27 रुपए
भोपाल 100.47 रुपए
मेरठ 94.91 रुपए

आखिरी बार कब बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम?

पेट्रोल और डीजल के दामों में आखिरी बार बड़ी बढ़ोतरी मई 2026 में हुई थी. बता दें कि 25 मई को  पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था. इसके पहले 23 मई तो भी 90 पैसे की बढ़त हुई. 19 मई को ईंधन 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा था.

वहीं, 15 मई को भी 3 रुपए प्रति लीटर दाम ज्यादा बो हो गए थे. इस तरह मात्र 15 दिनों में ही ईंधन के दाम 7.50 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो गए. इसके बाद से दाम स्थिर बने हुए हैं और लोग भी जरा राहत में हैं. 

दिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Oct 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Diesel Price PETROL
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