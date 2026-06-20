दिल्ली में 100 और मुंबई में 110 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल, जानें आपके शहर का ताजा फ्यूल रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में 20 जून को पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं.

पिछले महीने, तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए थे.

दिल्ली-मुंबई सहित प्रमुख शहरों में पेट्रोल 100 रुपये पार है.

पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी कटौती की.

Petrol-Diesel Price On June 20: आज 20 जून, शनिवार को पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. ईंधन की कीमतों में 25 मई से कोई बदलाव नहीं हुआ है, इस दौरान सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

100 रुपये के पार पेट्रोल का भाव

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी भी 100 रुपये से ऊपर है. ताजा बढ़ोतरी के बाद अब शहर में इसकी कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये के पार चली गई हैं. नई कीमतें पेट्रोल के लिए 111.18 रुपये और डीजल के लिए 97.83 रुपये हैं. बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतें अभी भी 110 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हैं, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपये से कम है - सिवाय हैदराबाद के, जहां इसकी कीमत 103.82 रुपये है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.18 रुपये 97.83 रुपये कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये फतेहाबाद 104.51 रुपये 97.20 रुपये लखनऊ 102.05 रुपये 95.55 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये

पाकिस्तान में फिर कटौती

इस बीच, शुक्रवार को पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर से कटौती का ऐलान कर दिया है. इस बार पेट्रोल की कीमतों में 74 रुपये और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में 67 रुपये की कटौती की गई. दाम कम किए जाने के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 299.78 रुपये और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 311.78 रुपये हो जाएगी. अभी कीमतें क्रमशः 373.78 रुपये और 378.78 रुपये प्रति लीटर हैं.

गौरतलब है कि पेट्रोल का इस्तेमाल मुख्य रूप से निजी वाहनों, छोटी गाड़ियों, रिक्शा और दोपहिया वाहनों में होता है. ऐसे में इसकी कीमत में घट-बढ़ का असर सीधे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग पर पड़ता है. इसी तरह से डीजल की कीमतों में बदलाव का असर भी देश की आम जनता पर सबसे ज्यादा पड़ता है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल बड़े जेनरेटरों, उद्योगों और भारी परिवहन क्षेत्र में किया जाता है.

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