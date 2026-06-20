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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Rate: दिल्ली में 100 और मुंबई में 110 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल, जानें आपके शहर का ताजा फ्यूल रेट

Petrol-Diesel Rate: दिल्ली में 100 और मुंबई में 110 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल, जानें आपके शहर का ताजा फ्यूल रेट

Petrol-Diesel Rate: पश्चिम एशिया में तनाव के मद्देनजर सरकारी तेल कंपनियों ने करीब चार साल तक कीमतें स्थिर रखने के बाद आखिरकार मई में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की. महज 11 दिनों में चार बार रेट बढ़ाए.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 20 Jun 2026 08:32 AM (IST)
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  • भारत में 20 जून को पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं.
  • पिछले महीने, तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए थे.
  • दिल्ली-मुंबई सहित प्रमुख शहरों में पेट्रोल 100 रुपये पार है.
  • पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी कटौती की.

Petrol-Diesel Price On June 20: आज 20 जून, शनिवार को पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. ईंधन की कीमतों में 25 मई से कोई बदलाव नहीं हुआ है, इस दौरान सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

100 रुपये के पार पेट्रोल का भाव

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी भी 100 रुपये से ऊपर है. ताजा बढ़ोतरी के बाद अब शहर में इसकी कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये के पार चली गई हैं. नई कीमतें पेट्रोल के लिए 111.18 रुपये और डीजल के लिए 97.83 रुपये हैं. बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतें अभी भी 110 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हैं, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपये से कम है - सिवाय हैदराबाद के, जहां इसकी कीमत 103.82 रुपये है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये  99.55 रुपये
बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
फतेहाबाद 104.51 रुपये  97.20 रुपये
लखनऊ   102.05 रुपये  95.55 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये

पाकिस्तान में फिर कटौती

इस बीच, शुक्रवार को पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर से कटौती का ऐलान कर दिया है. इस बार पेट्रोल की कीमतों में 74 रुपये और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में 67 रुपये की कटौती की गई. दाम कम किए जाने के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 299.78 रुपये और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 311.78 रुपये हो जाएगी. अभी कीमतें क्रमशः 373.78 रुपये और 378.78 रुपये प्रति लीटर हैं.

गौरतलब है कि पेट्रोल का इस्तेमाल मुख्य रूप से निजी वाहनों, छोटी गाड़ियों, रिक्शा और दोपहिया वाहनों में होता है. ऐसे में इसकी कीमत में घट-बढ़ का असर सीधे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग पर पड़ता है. इसी तरह से डीजल की कीमतों में बदलाव का असर भी देश की आम जनता पर सबसे ज्यादा पड़ता है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल बड़े जेनरेटरों, उद्योगों और भारी परिवहन क्षेत्र में किया जाता है.  

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 08:32 AM (IST)
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