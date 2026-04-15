आज कितनी है आपके शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत? फटाफट यहां चेक करें रेट

Petrol-Diesel Price on April 15: सरकार द्वारा डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) या जेट फ्यूल पर निर्यात शुल्क में भारी बढ़ोतरी किए जाने के कुछ दिनों बाद भी आज 15 अप्रैल, 2026 को देश में पेट्रोल और डीजल की की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. इधर, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में इस वक्त माहौल हलचल भरा है क्योंकि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के रास्ते ईरान के जहाजों को निशाना बनाते हुए नाकेबंदी की घोषणा की है.

हालांकि, इस उथल-पुथल के बावजूद भी भारत में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यही अस्थिरता लंबे समय तक चली तो भविष्य में कीमतों में बदलाव देखा जा सकता है.

कितनी बढ़ाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी?

बता दें कि देश में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में काफी बढ़ोतरी की गई है, जो अब क्रमशः 55.5 रुपये और 42 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यह बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू है. इस कदम का मकसद ईंधन की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना है, जिसका असर हवाई किरायों पर पड़ रहा है.

साथ ही वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच एयरलाइंस और यात्रियों को सुरक्षा देना है. पेट्रोल का एक्सपोर्ट ड्यूटी-फ्री बना रहेगा. वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल के बावजूद सरकार ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें स्थिर रहेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और महंगाई के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

पेट्रोल-डीजल के आज के रेट

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 94.77 रुपये 87.67 रुपये मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये कोलकाता 105.45 रुपये 92.02 रुपये चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये बेंगलुरु 102.92 रुपये 90.99 रुपये पटना 105.18 रुपये 92.04 रुपये जयपुर 104.88 रुपये 90.36 रुपये गंगटोक 103.35 रुपये 90.45 रुपये पोर्ट ब्लेयर 82.46 रुपये 78.05 रुपये

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