Petrol-Diesel Price Today on May 14: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​के मुताबिक, अगर पश्चिम एशिया में संकट लंबे समय तक जारी रहता है, तो केंद्र सरकार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है. ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता और होर्मुज स्ट्रेट (Starit of Hormuz) की नाकेबंदी ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संकट को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

RBI गवर्नर ने क्या कहा?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 मई को एक कार्यक्रम में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा, ''अगर पश्चिम एशिया में यह तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो यह बस कुछ ही समय की बात है कि सरकार कीमतों में हुई कुछ बढ़ोतरी को आगे बढ़ा देगी.''

उनका यह बयान केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी के आयात पर टैरिफ 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के कुछ घंटों बाद आया। उम्मीद है कि इस कदम से भारतीय रुपये को सहारा मिलेगा और भारत के बढ़ते चालू खाता घाटे (CAD) को कम करने में मदद मिलेगी.

आज कितनी है कीमत?

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रेट बढ़ने की भारी अटकलों के बीच आज 14 मई को देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा है.

आज पेट्रोल-डीजल का रेट

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 94.77 रुपये 87.67 रुपये मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये कोलकाता 105.45 रुपये 92.02 रुपये चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये बेंगलुरु 102.92 रुपये 90.99 रुपये देहरादून 93.17 रुपये 88.01 रुपये फतेहाबाद 97.09 रुपये 89.56 रुपये गोवा पणजी 95.51 रुपये 88.07 रुपये लेह 105.99 रुपये 91.46 रुपये

तेल कंपनियों को 30000 करोड़ का नुकसान

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की थी. पिछले तीन महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है. 75 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर अब इसकी कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गई है.

अधिकारियों के अनुसार, सरकारी तेल कंपनियां अब तक इस अतिरिक्त लागत का बोझ खुद उठा रही थीं और उन्होंने अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं. पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से OMCs को कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से कुछ अल्पकालिक राहत तो जरूर मिली है, लेकिन यह नाकाफी है क्योंकि इन्हें अभी भी रोजाना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

पेट्रोल की कीमतों को लेकर दबाव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. एक अनुमान के मुताबिक, टॉप OMCs (जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं) को हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

इंडिया टुडे ने एक सूत्र के हवाले से बताया, "OMCs को हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी (नुकसान) का सामना करना पड़ रहा है." पंप पर नियंत्रित कीमतों और बढ़ती आयात लागत के बीच बढ़ते अंतर के कारण होने वाला यह बढ़ता नुकसान पिछले कुछ महीनों में जमा हुआ है.

ये भी पढ़ें:

सोने-चांदी पर टैरिफ से लेकर दूध महंगा होने तक... पिछले 4 दिनों में देश में क्या-क्या बदला?