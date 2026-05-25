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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Hike: 10 दिनों में चौथा झटका! बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत, दिल्ली में 100 रुपये के पार पहुंचा भाव

Petrol-Diesel Price Hike: 10 दिनों में चौथा झटका! बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत, दिल्ली में 100 रुपये के पार पहुंचा भाव

Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम आज फिर से बढ़ा दिए गए हैं. पश्चिम एशिया में जारी संकट के मद्देनजर तेल कंपनियां महंगे आयात का बोझ अब देश की आम जनता पर किश्तों में डालना शुरू कर दिया है.

By : उज्ज्वल कुमार, वरुण भसीन | Updated at : 25 May 2026 06:56 AM (IST)
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  • दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर वृद्धि हुई.
  • पिछले 10 दिनों में चौथी बार बढ़ी ईंधन की कीमतें.
  • राजधानी सहित मुंबई, नोएडा, भोपाल में भी बढ़े दाम.
  • देशभर के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल के नए रेट.

Petrol-Diesel Price Hike: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में आज फिर से बढ़ोतरी की गई है. 25 मई, 2026 सुबह 6 बजे से  दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है. जबकि डीजल 2 रुपए 71 पैसे बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है.

सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ये चौथी बढ़ोतरी मानी जा रही है. 15 मई को करीब 3 रुपए, फिर 19 मई को लगभग 90 पैसे, 23 मई को फिर करीब 90 पैसे और अब 25 मई को एक बार फिर बड़ा इजाफा किया गया है. कुल मिलाकर  पिछले 10 दिन में पेट्रोल 7 रुपये 35 पैसे और  डीजल 7 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है.

दिल्ली में कितनी बढ़ी कीमत?

कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पहले जो डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर था, वह अब आज से 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिकेगा. यानी कि डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. इसी तरह से पहले पेट्रोल की कीमत  99.51 रुपये प्रति लीटर थी, जो आज 25 मई को बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है.

राजधानी में सिर्फ सामान्य पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि प्रीमियम ईंधनों के दाम भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं.  XP95 जो 106.63 रुपये प्रति लीटर था, वह 25 मई को 109.24 रुपये हो गया. XG की कीमत 97.81 रुपये से बढ़कर 100.52 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई.

मुंबई में भी बढ़े दाम

मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जो कल के रेट 108.45 के मुकाबले कुछ ज्यादा है. यहां पेट्रोल की अब तक सबसे कम कीमत 6 मई को 103 रुपये प्रति लीटर थी. 

शहरवार पेट्रोल-डीजल की नई कीमत

  • नोएडा में डीजल की कीमत 95.56 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर, XP95 की कीमत 110.68 रुपये प्रति लीटर और XG की कीमत 101.17 रुपये प्रति लीटर है.
  • भोपाल में डीजल की कीमत 99.64 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल 114.57 रुपये प्रति लीटर, XP95 123.88 रुपये प्रति लीटर और XG की कीमत 104.90 रुपये प्रति लीटर है.
  • चंडीगढ़ में डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल का दाम 101.51 रुपये प्रति लीटर और XG की कीमत 94.65 रुपये प्रति लीटर है. 
  • गांधीनगर में डीजल की कीमत 98.13, पेट्रोल की कीमत 102.01, XP95 की कीमत 110.57  और XG की कीमत 103.37 रुपये प्रति लीटर है. 
  • गुवाहाटी में डीजल की नई कीमत 97.23 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल की कीमत 105.73 रुपये प्रति लीटर और XP95 की कीमत 114.68 रुपये प्रति लीटर है.
  • जयपुर में आज कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद डीजल की कीमत 97.78 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल की कीमत 112.69 रुपये प्रति लीटर, XP95 की कीमत 121.97 रुपये प्रति लीटर और XG की कीमत 103.23 रुपये प्रति लीटर है.
  • बिहार की राजधानी पटना में डीजल की कीमत 99.36 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल की कीमत 113.37 रुपये प्रति लीटर और XP95 की कीमत 122.25 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 25 May 2026 06:18 AM (IST)
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