पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही बढ़ेगी महंगाई, दूध-सब्जी से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक पड़ेगा असर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े, आम आदमी की जेब पर असर.

रोजमर्रा की चीजें, यात्रा, ट्रांसपोर्ट सब होंगे महंगे.

ऑनलाइन डिलीवरी, निर्माण सामग्री के दाम भी बढ़ेंगे.

Fuel Price Increase Impact: पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला हैं. लंबे समय से जिस बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार आज यानी 15 मई को वही हुआ और देश में ईंधन की कीमतें बढ़ गई. पेट्रोल 3.14 रुपये और डीजल 3.11 रुपये महंगा हो गया है.

ईंधन महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता है. ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से सब्जियां, दूध, राशन, ऑनलाइन डिलीवरी, बस-ऑटो किराया और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें भी महंगी हो जाती हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में घर का बजट बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. आइए जानते हैं, इस विषय में.

रोजमर्रा की चीजों पर असर

पेट्रोल और डीजल महंगा होने का असर सबसे पहले रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर दिखाई देता है. फल और सब्जियों को खेतों से मंडियों तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है. जिससे इनके दाम ऊपर जाने लगते हैं.

वहीं दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि पशु चारा लाने और दूध की ढुलाई में ज्यादा खर्च होता है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत किचन का बजट बिगाड़ सकती है.

यात्रा और ट्रांसपोर्ट भी होगा महंगा

ईंधन की कीमत बढ़ने का असर यात्रा और ट्रांसपोर्ट पर भी साफ दिखाई देता है. बस, ऑटो और कैब सेवाओं का किराया बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनियां खर्च बढ़ने पर किराया बढ़ा देती है. इसके साथ ही स्कूल बस और वैन चलाने का खर्च बढ़ने से बच्चों की ट्रांसपोर्ट फीस में भी इजाफा होने की संभावना रहती है.

ऑनलाइन डिलीवरी भी हो सकती है महंगी

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का असर ऑनलाइन सेवाओं पर भी पड़ सकता है. Amazon, Flipkart, Zomato और Swiggy जैसी कंपनियां डिलीवरी का खर्च बढ़ा सकती हैं. वहीं एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजने वाली कूरियर सेवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी से इंकार नहीं किया जा सकता है.

घर बनाने का खर्च बढ़ेगा

डीजल महंगा होने का असर निर्माण कार्यों पर भी पड़ता है. सीमेंट, सरिया और दूसरी भारी निर्माण सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी ट्रांसपोर्ट खर्च आता है. ऐसे में ईंधन की कीमत बढ़ने पर इन सामानों के दाम भी बढ़ सकते हैं. जिससे घर बनाने का खर्चा पहले से ज्यादा हो सकता है.

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