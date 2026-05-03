क्या LPG के बाद अब बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? सरकार ने बताई सच्चाई

Petrol-Diesel Price Today: आजकल सोशल मीडिया एक फर्जी डॉयक्यूमेंट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये और डीजल की कीमतों में 12.50 रुपये बढ़ोतरी का आदेश दिया है. हालांकि, PIB (Press Information Bureau) Fact Check ने इन दावों का खंडन किया है.

PIB ने क्या बताया?

PIB ने साफ-साफ कह दिया है कि यह एक FAKE न्यूज है और सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है. PIB ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अपुष्ट और भ्रामक खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर न करें.

इस बीच, आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में घरेलू LPG सिलेंडर 40-50 रुपये प्रति सिलेंडर तक महंगे हो सकते हैं. यह बीते लगभग चार सालों में ईंधन की कीमतों में पहली बड़ी बढ़ोतरी होगी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल हाल ही में बढ़कर लगभग 120–126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है और 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से ऊपर ही बना हुआ है.



क्या कीमतों में होगा इजाफा?

इस बीच, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने चेतावनी दी है कि सामान्य से कम मॉनसून और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर मिलकर आने वाले महीनों में 'महंगाई में अचानक तेजी' ला सकता है — यह उन परिवारों के लिए दोहरी मार होगी, जो पहले से ही पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं. नागेश्वरन ने चार ऐसे अलग-अलग तरीकों की पहचान की है, जिनके जरिए पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत पर असर डाल रहा है — कीमतों और आपूर्ति में अचानक बदलाव, व्यापार में रुकावट, लॉजिस्टिक्स की लागत का स्थिर रहना और विदेश से आने वाले पैसे (रेमिटेंस) में कमी — और साथ ही यह भी आगाह किया कि यह संकट कोई कुछ समय का तूफान नहीं है.

उन्होंने बताया कि भारत अपनी LPG की 60 परसेंट जरूरतें आयात करता है, जिसमें से 90 परसेंट अब बंद हो चुके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से होकर आता है. उन्होंने इसे 'बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति' बताया.

पिछले हफ्ते तेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लगभग चार सालों से खुदरा कीमतें न बदलने के कारण सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है.

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 94.77 रुपये 87.67 रुपये मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये कोलकाता 105.45 रुपये 92.02 रुपये चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये बेंगलुरु 102.92 रुपये 90.99 रुपये अगरतला 97.53 रुपये 86.55 रुपये अहमदाबाद 94.56 रुपये 90.25 रुपये अमृतसर 98.29 रुपये 88.06 रुपये भोपाल 106.52 रुपये 91.89 रुपये

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