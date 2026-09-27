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हिंदी न्यूज़बिजनेस27 सितंबर को कितने रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल- डीजल? जानें दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों का भाव

27 सितंबर को कितने रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल- डीजल? जानें दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों का भाव

27 सितंबर 2026 को पेट्रोल-डीजल के दाम में कितना बदलाव हुआ है? आइये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहर में आज का पेट्रोल-डीजल रेट यहां से जानते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले लोगों के लिए आज राहत की खबर है. रविवार, 27 सितंबर 2026 को देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं मुंबई में पेट्रोल का भाव 111.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.83 प्रति लीटर है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लंबे समय से स्थिरता देखने को मिल रही है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. 24 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड 102 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा था, लेकिन घरेलू ईंधन की कीमतों में उस समय भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ था. आइए शहर अनुसार, पेट्रोल और डीजल के भाव देखते हैं. 

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दिल्ली में आज पेट्रोल-डीजल का भाव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 सितंबर को पेट्रोल की कीमत 102.12 प्रति लीटर है. वहीं डीजल 95.20 प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोनों ईंधनों के रेट में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

शहर का नाम पेट्रोल के दाम (प्रति लीटर) डीजल के दाम (प्रति लीटर)
अहमदाबाद ₹102.15 ₹98.27
बैंगलोर ₹111.68 ₹99.56
चेन्नई ₹107.76 ₹99.55
गुडगाँव ₹102.97 ₹95.64
हैदराबाद ₹116.15 ₹104.23
जयपुर ₹113.19 ₹98.25
कोलकाता ₹113.51 ₹99.82
लखनऊ ₹101.86 ₹95.36
मुंबई ₹111.18 ₹97.83
नई दिल्ली ₹102.12 ₹95.2
नोएडा ₹102.12 ₹95.56
पुणे ₹111.9 ₹98.55

मुंबई में क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट?
मुंबई में आज पेट्रोल 111.21 प्रति लीटर और डीजल 97.83 प्रति लीटर है. पेट्रोल का यह भाव पिछले कुछ दिनों से स्थिर बना हुआ है. 

कोलकाता और चेन्नई में आज का भाव
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 प्रति लीटर और डीजल 99.82 प्रति लीटर है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल करीब 107.76 प्रति लीटर और डीजल 99.55 प्रति लीटर है.

कैसे चेक करें पेट्रोल और डीजल के दाम?

आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या एक साधारण SMS भेजकर चेक कर सकते हैं. अपने फोन के मैसेज बॉक्स में RSP लिखकर स्पेस दें और अपने शहर या पंप का डीलर कोड टाइप करें और इसे 9224992249, 9223112222 या फिर पर भेज दें. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 Sep 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
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