मुंबई में 111 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, डीजल ने पटना में मारी छलांग, जानें आज का ताजा दाम

तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के नए दाम अपडेट करती हैं. आज भी नए दाम जारी हो गए हैं. देशभर में 12 अक्टूबर को ईंधन के दाम में कोई बदलाव तो नहीं नजर आ रहा है. हां, लेकिन टैक्स वगैरह की वजह से कहीं पेट्रोल महंगा है तो कहीं डीजल.

यहां से आप पेट्रोल और डीजल, दोनों के ही दाम अलग- अलग शहरों के अनुसार जान सकते हैं. इतना ही नहीं, यहां सीएनजी की पूरी रेट लिस्ट भी दी गई है. ये दाम आपको घर से निकलने से पहले चेक कर लेना चाहिए.

आज पेट्रोल का शहर अनुसार ताजा दाम-

आज डीजल का शहर अनुसार ताजा दाम-

आज सीएनजी का शहर अनुसार ताजा दाम-

पेट्रोल का दाम फोन से कैसे चेक करें?

अपने फोन से पेट्रोल और डीजल का दाम आप SMS भेजकर, मोबाइल ऐप के जरिए या वेबसाइट से बेहद आसानी से चेक कर सकते हैं. अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करें RSP डीलर कोड और इसे 9224992249 पर भेज दें, इससे आप इंडियन ऑयल का रेट देख सकते हैं.

वहीं, अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करें RSP डीलर कोड और इसे 9223112222 पर भेजकर आप भारत पेट्रोलियम के दाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करें HPPRICE डीलर कोड और इसे 9222201122 पर भेजकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रेट देखे जा सकते हैं.

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