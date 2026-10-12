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हिंदी न्यूज़बिजनेसमुंबई में 111 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, डीजल ने पटना में मारी छलांग, जानें आज का ताजा दाम

मुंबई में 111 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, डीजल ने पटना में मारी छलांग, जानें आज का ताजा दाम

आज 12 अक्टूबर, सोमवार के दिन पेट्रोल और डीजल कितने रुपए लीटर पर मिल रहा है. यहां से आप पेट्रोल और डीजल के दाम अलग- अलग जान सकते हैं. साथ ही यहां सीएनजी का रेट भी बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Oct 2026 09:06 AM (IST)
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तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के नए दाम अपडेट करती हैं. आज भी नए दाम जारी हो गए हैं. देशभर में 12 अक्टूबर को ईंधन के दाम में कोई बदलाव तो नहीं नजर आ रहा है. हां, लेकिन टैक्स वगैरह की वजह से कहीं पेट्रोल महंगा है तो कहीं डीजल. 

यहां से आप पेट्रोल और डीजल, दोनों के ही दाम अलग- अलग शहरों के अनुसार जान सकते हैं. इतना ही नहीं, यहां सीएनजी की पूरी रेट लिस्ट भी दी गई है. ये दाम आपको घर से निकलने से पहले चेक कर लेना चाहिए.

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आज पेट्रोल का शहर अनुसार ताजा दाम- 

शहर  पेट्रोल (रुपए प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12
नोएडा  101.96 
मुंबई  111.31
कोलकाता 113.51
चेन्नई 107.77
गुरुग्राम 102.97
लखनऊ 101.86
पटना 113.37 
जयपुर  112.66
बेंगलुरु 111.68

आज डीजल का शहर अनुसार ताजा दाम-

शहर  डीजल (रुपए प्रति लीटर)
दिल्ली 95.20
नोएडा  95.44
मुंबई  97.97
कोलकाता 99.82
चेन्नई 99.55
गुरुग्राम 95.64 
लखनऊ 95.36
पटना 99.36 
जयपुर  98.25
बेंगलुरु 99.56

आज सीएनजी का शहर अनुसार ताजा दाम- 

शहर सीएनजी
अहमदाबाद 94.02 रुपए
बैंगलोर 98 रुपए
चेन्नई 99.5 रुपए
गुडगाँव 92.01 रुपए
हैदराबाद 112 रुपए
जयपुर 99.5 रुपए
कोलकाता 93.5 रुपए
लखनऊ 95.75 रुपए
मुंबई 88 रुपए
नई दिल्ली 86.98 रुपए
नोएडा 95.59 रुपए
पुणे 100.5 रुपए

पेट्रोल का दाम फोन से कैसे चेक करें?

अपने फोन से पेट्रोल और डीजल का दाम आप SMS भेजकर, मोबाइल ऐप के जरिए या वेबसाइट से बेहद आसानी से चेक कर सकते हैं. अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करें RSP डीलर कोड और इसे 9224992249 पर भेज दें, इससे आप इंडियन ऑयल का रेट देख सकते हैं.

वहीं, अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करें RSP डीलर कोड और इसे 9223112222 पर भेजकर आप भारत पेट्रोलियम के दाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करें HPPRICE डीलर कोड और इसे 9222201122 पर भेजकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रेट देखे जा सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 12 Oct 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Diesel Price PETROL
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