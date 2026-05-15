पेट्रोल-डीजल की आज से बढ़ा दी गई कीमत, जानें पटना से जयपुर तक के रेट

Petrol-Diesel Latest Rate on May 15: लंबे समय से जिस चीज की अटकलें लगाई जा रही थीं, आखिरकार आज वही हुआ. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल प्रभाव से 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह लगभग चार सालों में रिटेल ईंधन की दरों में किया गया पहला बदलाव है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते यह बड़ा कदम उठाया गया.

आपके शहर में कितनी है ताजा कीमत?

नोएडा के चौधरी ऑटोमोबाइल्स पर सुबह साढ़े छह बजे के करीब डीजल के दाम 91.02 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम 97.78 रुपये प्रति लीटर है. इसी तरह से XP95 का दाम 106.35 रुपये प्रति लीटर और XG का दाम ₹96.63 रुपये प्रति लीटर है.

वहीं, जयपुर के ARIHANT FILLING & SERVICE STATION में आज कीमतों में बढ़ोतरी के साथ डीजल 93.23 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल 107.99 रुपये प्रति लीटर, XP95 117.28 रुपये प्रति लीटर और XG 98.68 रुपये प्रति लीटर है.

पटना के AUTO CARE CENTRE में आज कीमतें बढ़ाई जाने के बाद डीजल का रेट 94.63 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल की कीमत 108.58 रुपये प्रति लीटर और XP95 की कीमत अब 117.46 रुपये प्रति लीटर है.

गुरुग्राम के जनता फिलिंग स्टेशन पर अपडेटेड कीमतें इस प्रकार हैं- डीजल 91.10 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल 98.64 रुपये प्रति लीटर XP100 163.00 रुपये प्रति लीटर, XP95 107.45 रुपये प्रति लीटर.

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