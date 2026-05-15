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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल डीजल पर 3 रुपए तो बढ़ा दिए, अभी और बढ़ेंगे दाम! इस इजाफे से कितना घाटा कम कर पाएगी सरकार?

पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए तो बढ़ा दिए, अभी और बढ़ेंगे दाम! इस इजाफे से कितना घाटा कम कर पाएगी सरकार?

Petrol-Diesel Price Updates: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद लोगों में घबराहट का माहौल है. लोग फिर से पैनिक बाइंग के मोड में नजर आ रहे हैं. अब सवाल है कि क्या आगे कीमतें और बढ़ेंगी?

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 15 May 2026 01:27 PM (IST)
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Petrol-Diesel Price Hike: पूरे चार साल के इंतजार के बाद केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की है. इनमें पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर के दर से इजाफा किया गया है और सीएनजी की कीमतें 2 रुपये प्रति किलो के दर से बढ़ाई गई हैं. इसी तर्ज पर दिल्ली में अब रेगुलर पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 प्रति लीटर पर पहुंच गई है. इससे पहले, इनकी कीमतें क्रमशः 94.77 प्रति लीटर और 87.67 प्रति लीटर थीं. अब सवाल यह आता है कि क्या आगे आने वाले समय में ईंधन की कीमतें और बढ़ने वाली हैं? 

रिपोर्टों के मुताबिक, मार्केट एक्सपर्ट्स और वित्तीय जानकारों का मानना है कि आगे आने वाले समय में ईंधन के दाम में 4-5 रुपये प्रति लीटर की और बढ़ोतरी हो सकती है. पहले ही पश्चिम एशिया में तनाव के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर चुकी हैं. इससे भारतीय तेल कंपनियों को लगभग 30000 करोड़ रुपये का तक का घाटा हो रहा था. अब कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी से इसी घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है. 

क्या 3 रुपये बढ़ाने से हो जाएगा काम? 

कोटक इंस्टीट्यूश्नल इक्विटीज और मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए 3 रुपये की यह बढ़ोतरी कंपनियों के वित्तीय घाटे में सुधार का मात्र दसवां हिस्सा है. बेशक इससे तेल कंपनियों को पहले के मुकाबले कम नुकसान होगा, लेकिन भारी वित्तीय असंतुलन को पाटने के लिए यह बढ़ोतरी नाकाफी है. 

अभी और कितनी बढ़ेंगी कीमतें?

जानकारों का अनुमान है कि सरकार उपभोक्ताओं पर एकमुश्त बोझ डालने से बच रही है. इस क्रम में आने वाले हफ्तों में 4-5 रुपये प्रति लीटर की और एक बढ़ोतरी की जा सकती है. सरकार और तेल कंपनियां टुकड़ों में कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं. 

ये भी पढ़ें:

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Published at : 15 May 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Petrol-diesel Price Hike Fuel Price Hike Petrol & Diesel Petrol-Diesel Price Hike
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