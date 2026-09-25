कहां 3 रुपये लीटर मिल रहा है पेट्रोल? खरीदने वालों की है मौज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में पेट्रोल 108.70 रुपये, कीमतों में काफी अंतर.

वेनेजुएला, ईरान में सरकारी सब्सिडी से पेट्रोल 2-3 रुपये.

हांगकांग में 420 रुपये, उच्च कर प्रदूषण नियंत्रित करते.

भारत में मौजूदा वक्त में पेट्रोल की औसत कीमत 108.70 रुपये लीटर है. यहां सबसे सस्ता पेट्रोल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है. यहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 88.66 रुपये है. जबकि देश में सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है, जहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 118.34 रुपये है.

जैसे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में शहरों या राज्यों के हिसाब से अंतर देखने को मिलता है. उसी तरह से दुनिया के तमाम हिस्सों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलने वाले क्रूड ऑयल की कीमत सबके लिए एक समान ही होती हैं, तो फिर रेट क्यों अलग-अलग होते हैं? आइए जानते हैं.

कहां सबसे सस्ता है पेट्रोल?

वेनेजुएला, ईरान और लीबिया जैसे देशों में पेट्रोल की कीमतें 2 रुपये से 3 रुपये प्रति लीटर के बीच है. यहां पेट्रोल की कीमत पानी की एक बोतल से भी कम है. अब सवाल आता है कि भला इन देशों में पेट्रोल की कीमत इतनी कम क्यों है? इसकी वजह से सरकार की तरफ से दी जाने वाली भारी सब्सिडी. यहां की सरकारें अपने देश के नागरिकों को बेहद कम रेट पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए ईंधन पर भारी सब्सिडी देती है इसलिए यहां पेट्रोल भारत के मुकाबले करीब 32 से 48 गुना सस्ता है.

कहां सबसे महंगा है पेट्रोल?

सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग, मोनाको और आइसलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे यूरोपीय देशों में है. सितंबर 2026 में हांगकांग में पेट्रोल की कीमत 420 रुपये से 425 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है. हांगकांग में ईंधन की कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां सरकार पेट्रोल पर भारी टैक्स वसूलती है.

हालांकि, इसके पीछे एक खास मकसद है, जो सिर्फ टैक्स के जरिए सरकारी खजाना भरना नहीं है, बल्कि प्रदूषण को काबू में रखना है. पेट्रोल के रेट ज्यादा होंगे, तो लोग अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगी और प्रदूषण का लेवल भी कम होगा.

अमेरिका में कितनी है पेट्रोल की कीमत?

अमेरिका में पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है और इसे लीटर में नहीं, बल्कि गैलन में मापा जाता है. 1 गैलन लगभग 3.785 लीटर के बराबर होता है. अमेरिका में इस वक्त गैसोलीन की औसत कीमत करीब 4.48 डॉलर प्रति गैलन है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 98 रुपये से 103 रुपये प्रति लीटर के बराबर है.

हमें भले ही यह रेट ठीक लगे, लेकिन अमेरिकियों के लिए यह महंगा है क्योंकि अमेरिका खुद बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का उत्पादन करता है इसलिए वहां ईंधन की कीमतें भी निचले स्तर पर बनी रहती है, जो अमूमन 3 डॉलर प्रति गैलन या उससे भी कम है.

हालांकि, मौजूदा वैश्विक संकट के चलते वहां भी ईंधन की कमी देखी जा रही हैं और रेट भी बढ़ गए हैं. अमेरिका में सबसे महंगा पेट्रोल कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन जैसे राज्यों में मिलता है, जहां कीमतें 5.50 डॉलर प्रति गैलन (लगभग 120 रुपये प्रति लीटर) से भी ज्यादा हैं.

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