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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा, तेल कंपनियों को 42000 करोड़ का नुकसान

पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा, तेल कंपनियों को 42000 करोड़ का नुकसान

आज छठ महापर्व पर भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. पटना में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता, मुंबई सहित देश के बाकी हिस्सों का भी यही हाल है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Nov 2026 09:14 AM (IST)
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  • प्रमुख भारतीय शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अभी भी ऊंचे.
  • केंद्रीय मंत्री ने कहा: तेल कंपनियों के नुकसान से दाम नहीं घटेंगे.
  • राज्य सरकारें वैट घटाकर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती हैं.

आज छठ महापर्व के दौरान भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें देश भर में ऊंची बनी हुई हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में आज पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में आज पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116.51 रुपये और डीजल की कीमत 104.23 रुपये प्रति लीटर है.

पेट्रोल-डीजल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों का असर देखा जा रहा है, जो इस वक्त 96 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है. पिछले हफ्ते 8 नवंबर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Brent और WTI क्रूड) की कीमतों में एक ही दिन में लगभग 3% की तेजी दर्ज की गई थी. हालांकि, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इस उछाल का असर नहीं देखा गया क्योंकि कीमतें पुराने रेट पर ही स्थिर हैं. 

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कब कम होंगी कीमतें?

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी की कोई संभावना नहीं है.

चेन्नई के मीनांबक्कम हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और पेट्रोलियम की सप्लाई में आई बाधाओं के चलते तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. ईंधन की कीमतें कम करने से पहले तेल कंपनियों को अपने हुए नुकसान का हिसाब देना होगा.उन्होंने कहा, "हम तो यही चाहेंगे कि अगले ही दिन कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तकनीकी रूप से अभी ऐसा करना संभव नहीं है."

राज्यों को टैक्स कम करने की सलाह

उन्होंने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले स्थानीय टैक्स (VAT) को कम कर सकते हैं. केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोलियम की सप्लाई में आ रही रुकावटों को भी स्वीकार किया और कहा कि सरकार इन्हें दूर करने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने कहा, "पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में अफरा-तफरी मची हुई है. इसे ठीक करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, हम वह सब कर रहे हैं."

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 09:09 AM (IST)
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