UPI MDR: दुकानदारों को मिले Soundbox पर 130 रुपए का किराया होगा खत्म

भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. दुकानों पर ग्राहक UPI के जरिए आसानी से पेमेंट कर रहे हैं. ऐसे में दुकानदारों को पेमेंट मिलने की जानकारी देने वाले साउंडबॉक्स भी काफी लोकप्रिय हो गए हैं. अब इन साउंडबॉक्स से कमाई करने का तरीका बदल सकता है.

दरअसल, दिवाली के बाद UPI से होने वाले कुछ चुनिंदा भुगतानों पर मर्चेंट फीस (MDR) लागू किया जाना है. इसके बाद डिजिटल पेमेंट कंपनियों को साउंडबॉक्स के लिए दुकानदारों से हर महीने किराया लेने की जगह ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने का ऑपशन मिल सकता है.

अभी कितना साउंडबॉक्स का चार्ज?

साउंडबॉक्स एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो दुकानदार को UPI से पेमेंट मिलने पर आवाज के जरिए इसकी जानकारी देता है. फिलहाल पेमेंट कंपनियां इस बॉक्स को लगाने के हर महीने 125-130 रुपये किराया के रूप में वसूलती हैं. लेकिन UPI पर MDR चार्जेस लागू होने के बाद ये महीने का किराया बंद हो सकता है.

पेमेंट कंपनियों के सामने क्या चुनौती है?

भारतपे, गूगल पे, मोबिक्विक, पेटीएम, फोनपे और पाइन लैब्स जैसी कंपनियां दुकानदारों को साउंडबॉक्स की सुविधा देती हैं. अब इन कंपनियों को तय करना होगा कि वो दुकानदारों से किस तरह पैसे लें. इसके दो तरीके हो सकते हैं, पहला दुकानदार साउंडबॉक्स इस्तेमाल करने के लिए हर महीने एक निश्चित रकम देता है.

दूसरा दुकानदार के UPI पेमेंट पर तय दर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लिया जाता है. कंपनियों के सामने परेशानी ये है कि ज्यादातर दुकानदार दोनों तरह के शुल्क एक साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे.

क्या बोले पेमेंट कंपनियों से जुड़े लोग?

इस पर बात करते हुए पाइन लैब्स के CEO अमरीश राऊ बोले, 'हम ट्रांजैक्शन पर रहेंगे, साउंडबॉक्स का 125-130 नहीं लेंगे. तो वहीं मोबिक्विक के बिपिन प्रीत सिंह बोले, 'बड़े दुकानदार वैसे भी किराया नहीं देते वॉल्युम ज्यादा होता है, छोटे दुकानदार जिनका 2000 से कम पेमेंट है या लोन नहीं लेता, वहीं से किराया लेते हैं.'

बता दें कि अगर कंपनियां UPI पेमेंट पर शुल्क लेना शुरू करती हैं, तो दुकानदारों को अपने खर्च का हिसाब बदलना पड़ सकता है. हो सकता है कि साउंडबॉक्स का मासिक किराया खत्म हो जाए या कम कर दिया जाए. हालांकि, इससे दुकानदारों को फायदा होगा या नुकसान, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनसे कितना शुल्क लिया जाता है और उनके यहां रोजाना कितने UPI लेनदेन होते हैं.

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