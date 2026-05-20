हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसParle Share: मेलोडी के 'ब्रैंड एंबेसडर' बन गए मोदी-मेलोनी! टॉफी की आड़ में रॉकेट बना इस कंपनी का शेयर

Parle Share: मेलोडी के 'ब्रैंड एंबेसडर' बन गए मोदी-मेलोनी! टॉफी की आड़ में रॉकेट बना इस कंपनी का शेयर

Parle Industries Share: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं लेकिन हाल में कुछ ऐसा हुआ है, जिससे पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर रॉकेट स्पीड से भाग रहे हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 20 May 2026 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

Parle Industries Share: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर हैं. इस दौरान उन्होंने इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की. अब मजे की बात ये है कि पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेड गिफ्ट कर दी है. और अब इस 'मीठे तोहफे' ने मेलोडी की कंपनी और उस कंपनी के निवेशकों की चांदी कर दी. यहां हम आपको इस कंपनी के बढ़ते शेयर और साथ ही कंपनी के इतिहास की पूरी जानकारी दे रहे हैं. 

पार्ले कंपनी के शेयर
असल में मेलोडी चॉकलेड पार्ले प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी बनाती है लेकिन पार्ले के नाम पर ही इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं. इस एक रुपये की टॉफी ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया है कि पार्ले कंपनी के शेयर ने सीधा 5 फीसदी बढ़ गए हैं. लेकिन सच्चाई तो ये है कि असल में टॉफी की कंपनी और जिस कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, वो दोनों अलग- अलग हैं.


Parle Share: मेलोडी के 'ब्रैंड एंबेसडर' बन गए मोदी-मेलोनी! टॉफी की आड़ में रॉकेट बना इस कंपनी का शेयर

97 साल पुरानी कंपनी 
पार्ले प्रोडक्ट्स कोई नई कंपनी नहीं बल्कि 97 साल पुरानी कंपनी है. इस कंपनी की शुरुआत मोहनलाल दयाल ने हाउस ऑफ पार्ले के नाम से हुई थी. आज इस कंपनी के पास अपने 21 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और देशभर में सवा सौ से ज्यादा फैक्ट्रिज हैं. आज की डेट में पार्ले जी बिस्कुट और टॉफी के अलावा चॉकलेट, केक, रस्क, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल और आटा बेच रही है. इतना ही नहीं, पार्ले-जी के अलावा हाइट एंड सीक, क्रैकजैक, मोनाको, किस्मी, मेलोडी और पार्ले रस्क आदि इसके मशहूर प्रोडक्‍ट्स हैं.

पार्ले इंडस्ट्रीज और पार्ले प्रोडक्ट्स एक ही हैं क्या?
जी नहीं, पार्ले इंडस्ट्रीज और पार्ले प्रोडक्ट्स का आपस में कोई संबंध नहीं है. पार्ले प्रोडक्ट्स एक जानी-मानी एफएमसीजी कंपनी है जो पार्ले-जी, मेलोडी और मोनाको जैसे बिस्किट व टॉफियां बनाती है. वहीं, पार्ले इंडस्ट्रीज एक बिल्कुल अलग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है जो रियल एस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रीसाइक्लिंग के कारोबार से जुड़ी है.

Meta ने सुबह 4 बजे मेल भेजा, एक झटके में 8000 लोगों की गई नौकरी, कहां खर्च करेगा छंटनी का पैसा?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 20 May 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Parle Stock Market PM Modi SHARE MARKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Parle Share: मेलोडी के 'ब्रैंड एंबेसडर' बन गए मोदी-मेलोनी! टॉफी की आड़ में रॉकेट बना इस कंपनी का शेयर
Parle Share: मेलोडी के 'ब्रैंड एंबेसडर' बन गए मोदी-मेलोनी! टॉफी की आड़ में रॉकेट बना इस कंपनी का शेयर
बिजनेस
Meta Layoffs: Meta ने सुबह 4 बजे मेल भेजा, एक झटके में 8000 लोगों की गई नौकरी, कहां खर्च करेगा छंटनी का पैसा?
Meta ने सुबह 4 बजे मेल भेजा, एक झटके में 8000 लोगों की गई नौकरी, कहां खर्च करेगा छंटनी का पैसा?
बिजनेस
Explained: दुनिया की टॉप-100 कंपनियों में भारतीय गायब! रिलायंस, एयरटेल और TCS जैसे बड़े खिलाड़ियों की मार्केट वैल्यू कैसे घटी?
दुनिया की टॉप-100 कंपनियों में भारतीय गायब! रिलायंस, एयरटेल और TCS की मार्केट वैल्यू कैसे घटी?
बिजनेस
Explained: क्या डॉलर के मुकाबले शतक पार कर जाएगा रुपया? 5 एक्सपर्ट्स की राय एक-दूजे से जुदा, निचोड़ क्या निकला?
क्या डॉलर के मुकाबले शतक पार कर जाएगा रुपया? 5 एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग, निचोड़ क्या निकला?
Advertisement

वीडियोज

| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS summit 2026: भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
भारत-रूस-चीन की तिकड़ी फिर दिखेगी साथ! BRICS में जो होगा...वो होगा असली ग्लोबल पावर बैलेंस
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'
विश्व
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
नॉर्वे के अखबार की घटिया हरकत, PM मोदी का नस्लवादी कार्टून छापकर उगला जहर! भड़का भारतीयों का गुस्सा
स्पोर्ट्स
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 19 Worldwide: 'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, चाहिए बस इतने करोड़
'राजा शिवाजी' दुनियाभर में छाप रही ताबड़तोड़ नोट, अब बनने वाली है रितेश की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
इंडिया
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
'फलों की तस्वीर लगाकर टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
विश्व
PM Modi Trump Meeting: ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार मिलेंगे PM मोदी, कब और किस देश में होगी मुलाकात?
एग्रीकल्चर
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
इस घास से बढ़ जाएगी पशुओं के दूध देने की क्षमता, सेहत में भी होगा जबरदस्त इजाफा
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget