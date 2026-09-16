5000 करोड़ की नेटवर्थ वाले BJP नेता ने भिखारी बनकर कितने रुपए कमाए?

अगर कोई करोड़ों-अरबों रुपये का मालिक अचानक अपनी सारी संपत्ति छोड़कर अचानक भिखारी बन जाए तो ये कितनी हैरानी की बात होगी, लेकिन असल जिंदगी में बीजेपी विधायक ने ऐसा ही किया है, उन्होंने अपनी अरबों की संपत्ति को छोड़कर भिखारी का रूप धारण कर लिया और अब वह अपना हुलिया पूरी तरह बदलकर मुंबई के घाटकोपर की सड़कों पर घूम रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि भिखारी बनकर उन्होंने कुछ रुपये भी कमाए हैं.

भिखारी बनकर सड़कों पर घूमे BJP विधायक

दरअसल, मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से बीजेपी विधायक पराग शाह ने अपनी लग्जरी लाइफ से दूरी बनाकर भिखारी का रूप धारण करके सड़कों पर घूमने का फैसला किया. अब उनका ये लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीजेपी विधायक ने अचानक भिखारी बनने का फैसला क्यों किया. इसके पीछे की वजह क्या है?

भिखारी बन कमाए पैसे

बता दें कि BJP विधायक पराग शाह लगभग 5000 करोड़ रुपये के मालिक हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर उन्होंने भिखारी बनकर कितने रुपये कमाए हैं?मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब वे एक दिन के लिए भिखारी बने तो उस एक दिन में उन्होंने कुल 84 रुपये कमाए. इसके अलावा भी उन्हें किसी राहगीर ने 20 रुपये दिए थे. जब से पराग शाह का भिखारी वाला लुक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद से ही यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

UPI चार्ज: बैंक और ऐप्स में कैसे बंटेगा MDR का पैसा, किसे कितना हिस्सा मिलेगा?

क्यों बने पराग शाह भिखारी?

जानकारी के मुताबिक, उन्होंने ये फैसला अपने गुरु के कहने पर केवल एक दिन के लिए किया.उनके गुरु ने उन्हें एक दिन के लिए सड़कों पर भिखारी बनकर रहने और सड़कों पर रहने वालों को हो रही परेशानियों को करीब से समझने के लिए कहा था, जिसके बाद पराग शाह ने भिखारी बनकर एक दिन बिताने का फैसला किया.

दीवाली के तोहफे अभी खरीद लो, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स हुए महंगे, और बढेंगे दाम