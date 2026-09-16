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हिंदी न्यूज़बिजनेस5000 करोड़ की नेटवर्थ वाले BJP नेता ने भिखारी बनकर कितने रुपए कमाए?

5000 करोड़ की नेटवर्थ वाले BJP नेता ने भिखारी बनकर कितने रुपए कमाए?

BJP विधायक का भिखारी वाला लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उन्होंने एक दिन के लिए भिखारी का लुक धारण करके सड़कों पर घूमने का फैसला किया. इतना ही नहीं, बल्कि भिखारी बनकर कमाई भी की.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 16 Sep 2026 12:06 PM (IST)
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अगर कोई करोड़ों-अरबों रुपये का मालिक अचानक अपनी सारी संपत्ति छोड़कर अचानक भिखारी बन जाए तो ये कितनी हैरानी की बात होगी, लेकिन असल जिंदगी में बीजेपी विधायक ने ऐसा ही किया है, उन्होंने अपनी अरबों की संपत्ति को छोड़कर भिखारी का रूप धारण कर लिया और अब वह अपना हुलिया पूरी तरह बदलकर मुंबई के घाटकोपर की सड़कों पर घूम रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि भिखारी बनकर उन्होंने कुछ रुपये भी कमाए हैं. 

भिखारी बनकर सड़कों पर घूमे BJP विधायक 

दरअसल, मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से बीजेपी विधायक पराग शाह ने अपनी लग्जरी लाइफ से दूरी बनाकर भिखारी का रूप धारण करके सड़कों पर घूमने का फैसला किया. अब उनका ये लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीजेपी विधायक ने अचानक भिखारी बनने का फैसला क्यों किया. इसके पीछे की वजह क्या है?

भिखारी बन कमाए पैसे

बता दें कि BJP विधायक  पराग शाह लगभग 5000 करोड़ रुपये के मालिक हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर उन्होंने भिखारी बनकर कितने रुपये कमाए हैं?मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  जब वे एक दिन के लिए भिखारी बने तो उस एक दिन में उन्होंने कुल 84 रुपये कमाए. इसके अलावा भी उन्हें किसी राहगीर ने 20 रुपये दिए थे. जब से पराग शाह का भिखारी वाला लुक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद से ही यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. 

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क्यों बने पराग शाह भिखारी?

जानकारी के मुताबिक, उन्होंने ये फैसला अपने गुरु के कहने पर केवल एक दिन के लिए किया.उनके गुरु ने उन्हें एक दिन के लिए सड़कों पर भिखारी बनकर रहने और सड़कों पर रहने वालों को हो रही परेशानियों को करीब से समझने के लिए कहा था, जिसके बाद पराग शाह ने भिखारी बनकर एक दिन बिताने का फैसला किया.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Business News MLA BJP Parag Shah
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