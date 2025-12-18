पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत! कर्ज चुकाने के लिए इंटरनेशनल एयरलाइन तक बेचने की आ गई नौबत

Pakistan International Airlines: पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को पूरी तरह से बेचने का मन बना लिया है. दरअसल, इसके लिए बोली लगाने वालों ने शर्त ही यही रखी है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद PIA में सरकार की कोई भूमिका न हो और पूरा का पूरा मैनेजेरियल कंट्रोल उनके हाथ में हो.

इस दिन होगी नीलामी

PIA के लिए 23 दिसंबर को बोली लगाई जाएगी. शुरुआत में सरकार घाटे में चल रही इस नेशनल एयरलाइन में 75 परसेंट शेयर बेचने की तैयारी में में थी, लेकिन अब सफल बोली लगाने वाले को एक महीने के भीतर 12 परसेंट प्रीमियम पर बाकी 25 परसेंट शेयर खरीदने का भी ऑप्शन दिया जाएगा.

12 परसेंट का यह प्रीमियम इसलिए रखा जा रहा है ताकि खरीदार को तुरंत पेमेंट के बजाय एक साल के भीतर पेमेंट करने की छूट दी जाए. अधिकारियों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार को बताया कि सरकार को बोली की रकम का सिर्फ 7.5 परसेंट हिस्सा कैश में मिलेगा, जबकि 92.5 परसेंट सीधे PIA में फिर से इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि उसे फिर से शुरू करने में मदद मिल सके.

बोली लगाने वालों में कौन-कौन शामिल?

प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार PIA में अपना 100 परसेंट शेयर बेच रही है क्योंकि सभी चार बोली लगाने वाले चाहते थे कि डील के बाद PIA में सरकार की कोई भूमिका न हो. प्रमुखस बोली लगाने वालों में लकी सीमेंट कंसोर्टियम, आरिफ हबीब कंसोर्टियम, फौजी फाउंडेशन के मालिकाना हक वाली फौजी फर्टिलाइजर और एयर ब्लू जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप शामिल हैं.

क्यों सरकार ने उठाया यह कदम?

प्राइवेटाइजेशन की इस खबर को प्रधानमंत्री के सलाहकार मुहम्मद अली ने कन्फर्म करते हुए कहा कि सभी बोली लगाने वालों में कम से कम 75 परसेंट शेयरहोल्डिंग, जबकि कुछ ने 100 परसेंट मालिकाना हक की मांग की ताकि फैसला लेने में आसानी हो.

उन्होंने आगे कहा कि सरकार का बड़ा मकसद PIA में फिर से जान फूंकना है और उसे उसकी पुरानी शान वापस दिलाना है इसके लिए इसमें भारी निवेश की जरूरत है. इससे पहले, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एयरलाइन में सिर्फ 60 परसेंट हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था, लेकिन यह खरीदारों को आकर्षित करने में नाकाम रहा.

सरकार ने खरीदारों को लुभाया

प्राइवेटाइजेशन अधिकारियों ने बताया कि खरीदारों को लुभाने के लिए सरकार ने PIA का PkR 654 बिलियन का कर्ज एक होल्डिंग कंपनी में डाल दिया है, जबकि अब PIA के पास PkR 30 बिलियन की पॉजिटिव इक्विटी है. इस साल, PIA को कर्ज, पेंशन और मेडिकल खर्चों का पेमेंट करने के लिए बजट से PkR 34.7 बिलियन मिलेंगे.

बड़ा कर्ज हटने के बाद भी नए मालिकों को अभी भी PkR 26 बिलियन टैक्स और एयरपोर्ट चार्ज के रूप में देने होंगे. PIA के पास 34 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 18 ही उड़ने लायक हैं, लेकिन इसके पास 97 देशों के साथ वैल्यूएबल लैंडिंग स्लॉट और एयर सर्विस एग्रीमेंट हैं, जो इसे बोली लगाने वालों के लिए एक अहम एसेट बनाता है.

