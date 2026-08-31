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हिंदी न्यूज़बिजनेससोने-चांदी के भाव बिक रहे आलू-प्याज, पाकिस्तान में आग उगल रहीं सब्जियां

सोने-चांदी के भाव बिक रहे आलू-प्याज, पाकिस्तान में आग उगल रहीं सब्जियां

पाकिस्तान के लाहौर में जनता महंगाई से काफी ज्यादा परेशान है. सब्जियों के दाम जिस कदर यहां बढ़ रहे हैं उसकी वजह से अब दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 31 Aug 2026 05:56 PM (IST)
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दुनियाभर में महंगाई की मार देखने को मिल रही है. अब तक हम केवल भारत की ओर देख रहे थे, लेकिन पड़ोसी मुल्क का हाल भी बेहाल है. पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. खासतौर से लाहौर में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खाने-पीने की चीजें, किराया, गैस, बिजली और दूसरी जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. कम आमदनी वाले परिवारों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है.

सब्जियां बिक रहीं ऊंचे दामों पर
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लाहौर के लोगों ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले आलू और टमाटर जैसी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं. अलग-अलग बाजारों में सब्जियों के दाम करीब 150 से 300 रुपये प्रति किलो तक बताए जा रहे हैं.

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स्थानीय लोगों ने क्या कहा?
स्थानीय लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कुछ परिवारों के लिए दिन में दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो रहा है. आटा, खाना पकाने का तेल, दाल, सब्जियों समेत कई जरूरी सामान महंगे हो गए हैं. वहीं, दिहाड़ी मजदूरों और कम कमाई वाले लोगों की आमदनी महंगाई की रफ्तार से नहीं बढ़ी है.

सरकार से की गई मांग
एक स्थानीय निवासी ने सरकार से गरीब परिवारों की परेशानी दूर करने की अपील की. उसने कहा कि बढ़ते खाने के खर्च, किराए और बिजली-पानी के बिलों के बीच परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है. कम आय वाले परिवारों को खाना, किराया, दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों में से किसी एक को चुनने की स्थिति आ रही है.

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पेट्रोल हुआ सस्ता
लोगों का कहना है फिलहाल तो देश में पेट्रोल की कीमतें भी कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी महंगाई की मार पड़तीही जा रही है. एक रिक्शा चालक ने ANI को बताया कि पेट्रोल और जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों ने उसकी कमाई पर काफी असर डाला है. घर का खर्च निकालने के बाद बचत के लिए कुछ नहीं बचता.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 31 Aug 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Pakistan Inflation
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