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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होगी भारी कटौती, सरकार ने बनाया मेगा प्लान, पड़ोसी देश से बड़ी खबर

Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होगी भारी कटौती, सरकार ने बनाया मेगा प्लान, पड़ोसी देश से बड़ी खबर

Petrol-Diesel Price: पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पड़ोसी देश में पेट्रोल- डीजल के दाम पर बड़ी राहत मिलने वाली है. आइये यहां विस्तार से जानते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Jun 2026 10:30 PM (IST)
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Petrol-Diesel Price: क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले हैं? पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई एक खबर ने इस चर्चा को फिर तेज कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान की सरकार पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की प्लानिंग में है. अगर ऐसा होता है तो ये आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी होगी. असल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद पाकिस्तान सरकार अपनी जनता को राहत देने की कोशिश में है. इसी वजह से सरकार ईंधन कीमतों की समीक्षा कर रही है और कीमत पर कटौती के रास्ते देख रही है.

कितनी कम हो सकता है दाम?

वैसे तो पाकिस्तान में पेट्रोल- डीजल की कटौती पर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 67 रुपए प्रति लीटर कम होने वाला है. इसके बाद पेट्रोल की कीमत 373 रुपये से घटकर 299 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 378 रुपये से घटकर 311 रुपये प्रति लीटर होगी. अंतिम सरकारी मंजूरी के बाद ही सामने आएंगे.

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सरकार क्यों कम रही है दाम?

सरकार एकाएक पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों कम करना चाहती है, इसपर बात करें तो पेट्रोल और डीजल का भाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती हैं. ईंधन महंगा होने पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, जिसका असर खाने-पीने के सामान से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक पर पड़ता है. ऐसे में सरकार कीमतों में कटौती कर महंगाई का दबाव कम करना चाहती है.

आम लोगों को कितना फायदा-

अगर कीमतों में कटौती होती है तो सबसे बड़ा फायदा गाड़ी चलाने वालों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही मिलेगा. ट्रक, बस और दूसरे कमर्शियल गाड़ियों की परिचालन लागत घट सकती है. इससे कई सारी चीजों की ढुलाई सस्ती होने की भी उम्मीद बढ़ेगी.

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भारत में क्यों है चर्चा?

पाकिस्तान का कोई भी फैसला भारत पर असर नहीं डालता है, लेकिन ये खबर इसलिए यहां चर्चा में आई क्योंकि दोनों देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर ही निर्भर हैं. ऐसे में जब किसी पड़ोसी देश में पेट्रोल- डीजल को सस्ता करने की तैयारी होती है तो भारत में भी कीमतों को लेकर आम जनता बात करती ही है. फिलहाल सभी की नजर सरकार के फैसले पर है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो पाकिस्तान की जनता को बड़ी राहत मिल सकती है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Jun 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Business News Pakistan Petrol & Diesel
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