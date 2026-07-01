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हिंदी न्यूज़बिजनेसPrism IPO: OYO की पेरेंट कंपनी Prism लाएगी 6650 करोड़ का IPO, जानिए क्या है कंपनी का गेमप्लान

Prism IPO: OYO की पेरेंट कंपनी Prism लाएगी 6650 करोड़ का IPO, जानिए क्या है कंपनी का गेमप्लान

Prism IPO: OYO की पेरेंट कंपनी प्रिज्म ने एक बार फिर से IPO में वापसी कर ली है. इसका मतलब है कि अब ना केवल होटल की बुकिंग बल्कि लोग इसमें निवेश भी कर पाएंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 01 Jul 2026 04:05 PM (IST)
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Prism IPO: इन दिनों शेयर बाजार में कई कंपनियों का बोलबाला है. कई कंपनियों ने हाल ही में IPO यानी इनिशियल पब्लिश ऑफरिंग्स में कदम रखा है, जिसके बाद अब आम जनता भी इन कंपनियों के शेयर्स खरीद पाएंगी. इसी कड़ी में अब एक और कंपनी का नाम जुड़ गया है और ये कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी Prism है, जो OYO की पेरेंट कंपनी भी है.

Prism ने रखा IPO में कदम
दरअसल हाल ही में आई खबरों के मुताबिक OYO की पेरेंट कंपनी Prism ने IPO बाजार में कदम रखने जा रही है. इसके जरिए ये हॉस्पिटैलिटी यानी होटल और रूम बुकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी आम जनता को पहली बार अपने शेयर खरीदकर हिस्सेदार बनने का मौका देगी. कंपनी का मकसद है कि बाजार से कुल 6650 करोड़ रुपये वो जुटा पाए. जिसके लिए शेयर बाजार के रेगुलेटर Sebi (सेबी) के पास अपने नए कागजात भी जमा कर दिए है.

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इस IPO से जो पैसा आएगा वो पूरा कंपनी के पास जाएगा. ये पूरा का पूरा IPO 'फ्रेश इश्यू' है. यानी कंपनी बिल्कुल नए शेयर जारी कर रही है. इसमें कोई OFS (ऑफर फॉर सेल) नहीं है. इसका सीधा मतलब ये है कि OYO के पुराने बड़े निवेशक (जैसे फाउंडर रितेश अग्रवाल, सॉफ्टबैंक, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी आदि) अपने पुराने शेयर नहीं बेच रहे हैं. इस IPO से मिलने वाला सारा पैसा किसी व्यक्ति की जेब में जाने के बजाय सीधे OYO कंपनी के पास जाएगा.

कर्ज चुकाने का मास्टरप्लान!
इस IPO से जो पैसा मिलेगा उससे कंपनी के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं, पहला तो वो इसका इस्तेमाल 4987.5 करोड़ रुपये से अपना कर्ज चुकाएगी. कंपनी पर जो भी कर्ज या है सबसे पहले तो वो चुकाया जाएगा. इसके बाद बाकी बचे पैसों से कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज और बिजनेस को बढ़ाने का काम किया जाएगा.

हालांकि कंपनी मेन IPO लाने से पहले कुछ बड़े निवेशकों से करीब 1,330 करोड़ रुपये (Pre-IPO Placement) भी जुटा सकती है. अगर वो ऐसा करती है, तो आम जनता के लिए आने वाले IPO का साइज उतना कम हो जाएगा. ओयो (Prism) ने इसके लिए दिसंबर 2025 में ही गोपनीय तरीके से कागजात जमा किए थे, और अब उसे सेबी (Sebi) से मंजूरी मिल चुकी है. यानी कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ बाजार में उतार सकती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 01 Jul 2026 04:05 PM (IST)
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