हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनौकरी की टेंशन छोड़िए! घर बैठे शुरू करें ये बिजनेस, कम लागत में होगी शानदार कमाई...

नौकरी की टेंशन छोड़िए! घर बैठे शुरू करें ये बिजनेस, कम लागत में होगी शानदार कमाई...

बदलती जरूरतों और तेजी से विकसित हो रही नई टेक्नोलॉजी के दौर में सिर्फ नौकरी के भरोसे बने रहना एक मुश्किल भरा कदम हो सकता है. ऐसे में कई लोग अब अपने स्तर पर कुछ शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Organic Farming Business Ideas: बदलती जरूरतों और तेजी से विकसित हो रही नई टेक्नोलॉजी के दौर में सिर्फ नौकरी के भरोसे बने रहना एक मुश्किल भरा कदम हो सकता है. क्योंकि नौकरियों के मौके सीमित हैं और कमाई भी तय नहीं रहती. वहीं, लोगों की एक लंबी लाइन नौकरी की तलाश कर रही है.

ऐसे में कई लोग अब अपने स्तर पर कुछ शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं. छोटा सा बिजनेस भी अगर सही तरीके से किया जाए तो धीरे-धीरे अच्छी आमदनी देने लगता है. अगर आप भी कुछ खुद का शुरू करना चाहते हैं तो, खेती से जुड़े काम इन दिनों लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. जहां कम संसाधनों में भी कमाई के नए रास्ते बनते दिख रहे हैं. आइए जानते हैं, इस बारे में...

वर्मी-कम्पोस्ट का बिजनेस

वर्मी कम्पोस्ट एक तरह की जैविक खाद होती है, जिसे केंचुओं की मदद से तैयार किया जाता है. इस खाद का इस्तेमाल खेती में बढ़ रहा है. इसकी मांग लगातार बनी रहने की वजह से यह एक अच्छा कमाई का जरिया बन सकता है.

इस काम को शुरू करने के लिए ज्यादा जगह या बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती. वहीं सही तरीके से करने पर इससे पूरे साल आय भी मिल सकती है. इसलिए कम लागत में बिजनेस शुरू करने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है. 

क्यों बढ़ रही है वर्मी-कम्पोस्ट की मांग

खेती में बढ़ रहे कीटनाशक के उपयोग के कारण अब बहुत से किसान जैविक या ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना कदम बढ़ रहे हैं. इसके पीछे कारण यह है कि, लोग ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों के लिए ज्यादा पैसा देने को लिए तैयार हैं. 

जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा कमाने के अवसर मिल रहे हैं. जैविक खेती के लिए वर्मी कम्पोस्ट खाद की जरूरत होती है. जैसे-जैसे जैविक खेती की मांग बढ़ रही है, वैसे ही इसका बिजनेस भी रफ्तार पकड़ रहा है. किसान अपनी भाषा में वर्मी कम्पोस्ट को काला सोना भी कहते हैं.   

कम निवेश में बेहतर मुनाफा

इस काम को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती. करीब 50 से 60 हजार रुपये में इसकी शुरुआत की जा सकती है. इसमें सबसे ज्यादा खर्च केंचुओं को खरीदने पर आता है.

जिनकी कीमत बाजार में लगभग 1,000 से 1,200 रुपये प्रति किलो होती है. खास बात यह है कि ये केंचुए तेजी से बढ़ते हैं और करीब 3 महीने में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है. जिससे उत्पादन भी तेजी से बढ़ता है और कमाई के मौके बेहतर हो जाते हैं. 

अगर आपके पास थोड़ी सी जगह हो तो आप आसानी से इस बिजनेस की शुरूआत कर सकते हैं. हालांकि, काम चालू करने से पहले इस संबंध में जानकारी लेना और संभव हो तो ट्रेनिंग लेना सही कदम हो सकता है. इससे आपके नुकसान की संभावना कम हो जाएगी. 

यह भी पढ़ें: बाजार को ऐसी लगी नजर! टॉप कंपनियों की मार्केट वैल्यू में बड़ी गिरावट, 1.75 लाख करोड़ रुपये का नुकसान

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read More
Published at : 29 Mar 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Low Investment Business Organic Farming Business Ideas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
नौकरी की टेंशन छोड़िए! घर बैठे शुरू करें ये बिजनेस, कम लागत में होगी शानदार कमाई...
नौकरी की टेंशन छोड़िए! घर बैठे शुरू करें ये बिजनेस, कम लागत में होगी शानदार कमाई...
बिजनेस
बाजार को ऐसी लगी नजर! टॉप कंपनियों की मार्केट वैल्यू में बड़ी गिरावट, 1.75 लाख करोड़ रुपये का नुकसान
बाजार को ऐसी लगी नजर! टॉप कंपनियों की मार्केट वैल्यू में बड़ी गिरावट, 1.75 लाख करोड़ रुपये का नुकसान
बिजनेस
पैसे आते ही हो जाते हैं खर्च? इन आसान तरीकों से शुरू करें अपनी बचत की जर्नी, मनी मैनेजमेंट टिप्स आएंगे काम...
पैसे आते ही हो जाते हैं खर्च? इन आसान तरीकों से शुरू करें अपनी बचत की जर्नी, मनी मैनेजमेंट टिप्स आएंगे काम...
बिजनेस
1 अप्रैल से लागू होंगे RBI के लिए डिजिटल पेमेंट्स के नए नियम, जानें क्या कुछ बदलेगा?
1 अप्रैल से लागू होंगे RBI के लिए डिजिटल पेमेंट्स के नए नियम, जानें क्या कुछ बदलेगा?
Advertisement

वीडियोज

शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Iran US Israel War: USS त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद, US की बड़ी तैयारी | America | Trump
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
US Israel Iran War 30th day: भीषण वार-पलटवार..जंग और तबाही का मंजर | Donald Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जापान में 48 F-35 फाइटर जेट्स तैनात करेगा अमेरिका, ईरान युद्ध के बीच बड़ा फैसला, चीन-रूस-उत्तर कोरिया की बढ़ी टेंशन!
जापान में 48 F-35 फाइटर जेट्स तैनात करेगा अमेरिका, ईरान युद्ध के बीच बड़ा फैसला, चीन-रूस की बढ़ी टेंशन!
बिहार
Bihar Board Result: बांका की पुष्पांजलि ने 10वीं में 98.4% अंकों के साथ किया बिहार टॉप, बताया क्या बनने का है सपना?
बांका की पुष्पांजलि ने 10वीं में 98.4% अंकों के साथ किया बिहार टॉप, बताया क्या बनने का है सपना?
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधे 'बिग बॉस' फेम रजत दलाल, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक, लिखा खास नोट
शादी के बंधन में बंधे 'बिग बॉस' फेम रजत दलाल, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक, लिखा खास नोट
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
इंडिया
West Bengal Election 2026: 'BJP लोगों को मछली, मांस और अंडा...' पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में ममता बनर्जी का जोरदार हमला
'BJP लोगों को मछली, मांस और...' बंगाल की रैली में ममता का पलटवार, केंद्र को लेकर क्या कहा?
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
रील बनाते-बनाते आंटी पर गिर गया खौलती दाल का पतीला, सेकंडों में निकली सारी हीरोपंती, वीडियो वायरल
रील बनाते-बनाते आंटी पर गिर गया खौलती दाल का पतीला, सेकंडों में निकली सारी हीरोपंती, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा
आंधी-बारिश या तूफान में नहीं होगा नुकसान, सरकार की इस स्कीम से मिलेगा पूरा मुआवजा
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Embed widget