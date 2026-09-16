ऑनलाइन खाना मंगाना क्यों होता है महंगा? जानिए Swiggy और Zomato के बिल का सच

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन खाना रेस्टोरेंट की तुलना में काफी महंगा पड़ता है.

एक यूजर ने ऑनलाइन-ऑफलाइन कीमतों का बड़ा अंतर दिखाया.

प्लेटफार्म कमीशन के कारण रेस्टोरेंट ऐप पर दाम बढ़ाते हैं.

पैकेजिंग, डिलीवरी और प्लेटफार्म शुल्क भी लागत बढ़ाते हैं.

डिजिटलाइजेशन के इस जमाने में हर काम चुटकियों में हो जाता है. ऑनलाइन मेडिसिन से ग्रॉसरी यहां तक कि रेस्टोरेंट्स से गर्मागर्म खाना भी मिनटों में घर पहुंच जाता है. बस ऑर्डर करने भर की देर होती है. यह लोगों को सुविधाजनक भी लगता है.

कहीं आने-जाने, ट्रैफिक में घंटों फंसने, तैयार होने, टेबल वगैरह बुक करने का कोई झंझट नहीं रहता है. बस ऐप पर जाओ, अपना फेवरेट डिश सिलेक्ट करो, पेमेंट करो और फिर बस कुछ ही देर में खाना आपके घर के दरवाजे पर डिलीवर कर दिया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि आपको अपनी इसी सुविधा के बदले एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इसे लेकर ही एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि ऑनलाइन मंगाया गया खाना, रेस्टोरेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा मिल रहा है.

वायरल पोस्ट से खुली पोल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @idlebrainjeevi नाम के एक अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में यूजर ने दिखाया कि कैसे उन्हें एक ही तरह के पकवान की अलग-अलग कीमतें चुकानी पड़ीं, जब उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और जब रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया. पोस्ट में बिल की एक तस्वीर शेयर की गई है, जो हैदराबाद के किसी एक रेस्टोरेंट का लग रहा था.

यूजर ने मेन्यू से 3 चीजें ऑर्डर की- : नेय्यी कारम अनियन डोसा, नेय्यी पोंगल और फिल्टर कॉफी. जब रेस्टोरेंट में बैठकर खाया, तो इन तीन चीजों का बिल 230 रुपये आया, लेकिन जब उन्होंने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy पर वही चीजें ऑर्डर कीं, तो बिल 436 रुपये का बना. यानी, दोनों की बीच 206 रुपये का अंतर था. इस सोशल मीडिया पोस्ट पर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं.

Difference between visiting the outlet and using Swiggy! pic.twitter.com/mH4exEGu67 — idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) September 13, 2026

ऑनलाइन ऑर्डर क्यों होता है महंगा?

ऑनलाइन खाना इसलिए रेस्टोरेंट के मुकाबले महंगा पड़ता है क्योंकि बेस मेन्यू के प्राइस में हेरफेर होता है. ऐप्स पर दिखने वाली डिश की मूल कीमत ही रेस्तरां के इन-हाउस (Dine-in) मेनू से 20% से 40% तक महंगी होती है क्योंकि Swiggy/Zomato जैसे प्लेटफॉर्म हर ऑर्डर पर रेस्तरां से 18% से 28% तक का भारी कमीशन वसूलते हैं. ऐसे में रेस्टोरेंट का मालिक अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए ऐप पर खाने के दाम बढ़ा देता है.

आप रेस्टोरेंट में बेठकर खाएंगे, तो आपसे आपसे क्रॉकरी या सर्विस के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी में पैकेजिंग और कंटेनर चार्ज के रुप में 20-50 रुपये तक रेस्टोरेंट आपसे वसूल लेता है. ऊपर से हाल ही में डिलीवरी कंपनियों ने प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ा दी है.

अगर आपके पास ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो फिर दूरी के हिसाब से आपको 35 से लेकर 80 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है. बारिश के दौरान, लेट नाइट डिलीवरी, त्योहारों पर पीक आवर्स में डिलीवरी चार्ज दोगुना वसूला जाता है. साथ में जब ऐप पर खाने की मूल कीमत बढ़ाई जाती है, तो उस बढ़ी हुई कीमत पर 5% से 18% की दर से GST भी लगता है. इन्हीं सब कारणों से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना रेस्टोरेंट के मुकाबले महंगा हो जाता है.

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