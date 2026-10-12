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हिंदी न्यूज़बिजनेसदशहरा-दीवाली में कम होंगे प्याज के दाम? रेट पर आया बड़ा रेट

दशहरा-दीवाली में कम होंगे प्याज के दाम? रेट पर आया बड़ा रेट

प्याज की कीमतों में आम जनता की टेंशन बढ़ा रखी है क्योंकि रिटेल स्तर पर इसकी कीमतें पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी होकर 52.99 रुपये प्रति किलो हो गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 12 Oct 2026 09:58 AM (IST)
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  • त्योहारी सीजन में प्याज की खुदरा कीमत 53 रुपये/किग्रा, पिछले साल से दोगुनी.
  • नई खरीफ फसल की आवक से कीमतों में जल्द गिरावट आने की उम्मीद है.
  • नवंबर तक महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से आपूर्ति में सुधार होने की संभावना.

दशहरा, दीवाली और फिर छठ... एक के बाद एक कई सारे बड़े त्योहार आने वाले हैं. ऐसे में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है. रिटेल स्तर पर प्याज की कीमत अभी 52.99 रुपये प्रति किलो के आसपास है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी है. थोक कीमतों में भी साल-दर-साल 123% की बढ़ोतरी हुई है. अब सवाल आता है कि प्याज के इस बढ़े हुए रेट से कब तक राहत मिलने की उम्मीद है?

कब कम होगी कीमत?

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में प्याज की कीमतें कम हो सकती हैं क्योंकि नई खरीफ फसल की सप्लाई बढ़ने और पुरानी फसल का स्टॉक पहले से ही मौजूद होने से सप्लाई बढ़ेगी. ऐसे में खुदरा कीमतों में कमी आने की उम्मीद है.

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इससे त्योहारों के मौसम से पहले लोगों को राहत मिल सकती है. आमतौर पर खरीफ की फसलें सितंबर के अंत से लेकर नवंबर तक मंडियों और फिर यहां से बाजारों में आना शुरू हो जाती हैं.

कारोबारियों को उम्मीद है कि महाराष्ट्र और प्याज उगाने वाले अन्य राज्यों से सप्लाई बढ़ने से नवंबर तक उपलब्धता बेहतर होगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के विकास सिंह ने कहा, "कई बाजारों में खरीफ की फसल आनी शुरू हो गई है."

उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पास नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मांग पूरी करने के लिए पुरानी फसल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है. कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सप्लाई नवंबर के अंत तक जारी रहने की उम्मीद है, जबकि महाराष्ट्र की शुरुआती खरीफ फसल अक्टूबर के अंत तक थोड़ी मात्रा में आनी शुरू हो सकती है.

अभी कितना चल रहा भाव?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 10 अक्टूबर को प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 52.99 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो एक महीने पहले की 53.10 रुपये प्रति किलोग्राम से थोड़ी कम और एक साल पहले की 26.65 रुपये से काफी ज्यादा है. इसी तरह, थोक कीमतें औसतन 4,591 रुपये प्रति क्विंटल रहीं, जो पिछले महीने के मुकाबले 2.4% और एक साल पहले के मुकाबले 123.3% ज्यादा हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 09:58 AM (IST)
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