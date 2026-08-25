Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली पहुंच रही 800 टन प्याज, 24 घंटे के भीतर 35 रुपए किलो मिलेगा 'कांदा'

दिल्ली पहुंच रही 800 टन प्याज, 24 घंटे के भीतर 35 रुपए किलो मिलेगा 'कांदा'

दिल्ली में प्याज की ज्यादा कीमतों के बीच 800 टन प्याज पहुंचाया जा रहा है. कांदा एक्सप्रेस से आने वाला प्याज 35 रुपये किलो की दर से NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार के जरिए बेचा जाएगा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 25 Aug 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

प्याज की ज्यादा कीमतों से परेशान दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है. महाराष्ट्र के नासिक से 800 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस बुधवार को दिल्ली पहुंचेगी. सरकार इस प्याज को आम बाजार के मुकाबले कम कीमत पर यानी 35 रुपये किलो बेचने की तैयारी में है. ये प्याज नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के स्टोर के जरिए लोगों को मिलेगा.

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि कांदा एक्सप्रेस के जरिए महाराष्ट्र के नासिक में रखे बफर स्टॉक से प्याज दिल्ली लाया जा रहा है. इसका मकसद ज्यादा कीमतों पर लगाम लगाना और लोगों को सस्ती दर पर प्याज देना है. फिलहाल दिल्ली में प्याज करीब 55 रुपये किलो तक बिक रहा है. ऐसे में 35 रुपये किलो की सरकारी बिक्री से लोगों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़े :सस्ती हो रही अब चीनी, एक झटके में 18% तक गिर गए दाम

इन शहरों में भी भेजा जा रहा प्याज

दिल्ली के अलावा चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै और गुवाहाटी में भी रेलवे के जरिए बड़ी तादाद में प्याज भेजा जा रहा है. इसके लिए अलग रेलवे का इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, इन शहरों में भेजा जा रहा प्याज बफर स्टॉक का हिस्सा है, जिसे बाजार में सप्लाई ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

24 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 43.53 रुपये किलो रही. एक साल पहले ये 27.37 रुपये किलो थी. यानी कीमत में करीब 59% का इजाफा हुआ है. वहीं औसत थोक कीमत भी 21.23 रुपये से ज्यादा होकर 35.58 रुपये किलो पहुंच गई है. शहरों में चेन्नई में प्याज 60 रुपये, दिल्ली में 55 रुपये और कोलकाता में 53 रुपये किलो तक बिका.

ज्यादा कीमत रोकने के लिए बफर स्टॉक

कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज भेजने की पहल 2024-25 में शुरू हुई थी. पिछले वित्त वर्ष में 86 रेलवे से करीब 88 हजार टन प्याज 16 बड़े शहरों तक पहुंचाया गया. सरकार ने 2026 के लिए करीब 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर बाजार में प्याज की सप्लाई ज्यादा की जा सके.

प्याज की कीमतों में अगस्त,सितंबर के दौरान अक्सर इजाफा देखने को मिलती है. इसके पीछे त्योहारों के समय ज्यादा मांग, मौसम की वजह से सप्लाई में रुकावट और सामान पहुंचाने में होने वाले बदलाव जैसे वजह होते हैं. सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए प्याज की कमी नहीं है.

यह भी पढ़े : आ गया पूरा शेड्यूल, जानें अब किन-किन शहरों में 8वां वेतन आयोग देगा दस्तक

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Onion Price Kanda Express
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दिल्ली पहुंच रही 800 टन प्याज, 24 घंटे के भीतर 35 रुपए किलो मिलेगा 'कांदा'
दिल्ली पहुंच रही 800 टन प्याज, 24 घंटे के भीतर 35 रुपए किलो मिलेगा 'कांदा'
बिजनेस
8th Pay Commission: कम नहीं है 2.1 फिटमेंट फैक्टर, गजब की मिलेगी सैलरी हाइक
8th Pay Commission: कम नहीं है 2.1 फिटमेंट फैक्टर, गजब की मिलेगी सैलरी हाइक
बिजनेस
UPI के 10 साल: किन 11 देशों में चलता है भारत का पैसा? जुलाई में बना ये नया रिकॉर्ड
UPI के 10 साल: किन 11 देशों में चलता है भारत का पैसा? जुलाई में बना ये नया रिकॉर्ड
बिजनेस
सस्ती हो रही अब चीनी, एक झटके में 18% तक गिर गए दाम
सस्ती हो रही अब चीनी, एक झटके में 18% तक गिर गए दाम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'हैवान' का रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेलर आउट! 18 साल बाद पर्दे पर आमने-सामने भिड़े अक्षय और सैफ (25.08.26)
CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से मांगी राहत, कहा- 'ज्यादा आमदनी वालों...'
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से कहा- फैसले को लागू करने में छूट दें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
इंडिया
‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
क्रिकेट
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
इंडिया
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
टेक्नोलॉजी
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget