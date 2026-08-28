महंगाई में आटा गिला, प्याज का 30% स्टॉक हुआ खराब; नई फसल में भी देरी
प्याज की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं. ऊपर से अब सरकार के बफर स्टॉक से 30% प्याज खराब होने के बाद संकट और गहरा गया है क्योंकि नई फसल आने में अभी देरी है.
- त्योहारों से पहले, सरकारी प्याज बफर स्टॉक सड़ने लगा है.
- बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी से 30-40% प्याज खराब हुआ.
- मानसून देरी से नई खरीफ फसल भी प्रभावित हुई है.
- कांदा एक्सप्रेस ट्रेनों से प्याज बड़े शहरों तक भेजा जा रहा.
त्योहारी सीजन से पहले प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच अब सरकार के बफर स्टॉक में रखे प्याज भी सड़ने लगे हैं. इस साल खरीदे गए 1.2 लाख टन प्याज में से लगभग 30% प्याज अब खराब होने लगे हैं. इससे प्याज की सप्लाई में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं.
भारत सरकार (NAFED और NCCF) हर साल संकट के समय के लिए लाखों टन प्याज का बफर स्टॉक बनाती है. इस साल मार्च-अप्रैल में कटाई के वक्त बेमौसम बारिश हुई थी, जिससे प्याज में नमी रह गई थी. साथ ही गोदामों में अत्यधिक गर्मी और उमस के कारण लगभग 30% से 40% प्याज या तो सड़ने लगे हैं या उनमें अंकुर आ गए हैं. इस सड़न के कारण मंडियों में अचानक सप्लाई कम हो गई है.
नई फसल आने में अभी देरी
देश में अमूमन अगस्त और सितंबर के दौरान जो नई प्याज आती है, उसे 'अगेती खरीफ' कहा जाता है. इस साल मानसून के आने में देरी होने और महाराष्ट्र के नासिक और कर्नाटक के चित्रदुर्ग जैसे कुछ प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों में भारी मानसूनी बारिश के कारण बुवाई में 3 से 4 सप्ताह की देरी हुई. इसका सीधा मतलब है कि जो नई फसल अगस्त के अंत में आनी थी, वह अब सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर में आएगी.
कांदा एक्सप्रेस से प्याज भेजने की तैयारी
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्याज ले जाने वाली ट्रेन पहले मंगलवार को रवाना होने वाली थी, लेकिन ग्रेडिंग और छंटाई में देरी की वजह से इसे निकलने में लगभग एक दिन की देर हो गई.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लासलगांव स्टेशन मैनेजर प्रीतिश दुबे ने कहा कि लगभग 500 टन प्याज ले जा रही इस ट्रेन के 24 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है.
बता दें कि सड़कों के जरिए प्याज भेजने में समय ज्यादा लगता है और ट्रक भाड़ा बढ़ने से लागत बढ़ जाती है इसलिए सरकार ने लासलगांव (महाराष्ट्र) से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी जैसे बड़े खपत वाले केंद्रों के लिए विशेष मालगाड़ियां चला रही हैं, जिन्हें 'कांदा एक्सप्रेस' नाम दिया गया है.
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