Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसOld Monk पीने वाले ध्यान दें, अब 'Rum' नहीं बिकेगी, विवाद ने चौंकाया

Old Monk पीने वाले ध्यान दें, अब 'Rum' नहीं बिकेगी, विवाद ने चौंकाया

Old Monk को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ा विवाद चल रहा है. FSSAI ने कहा है कि इसे अब Rum के नाम से नहीं बेचा जा सकता है. जानें क्या है पूरा मामला और कंपनी ने क्या जवाब दिया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Sep 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

Old Monk का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में Rum आता है. लेकिन अब इसपर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. FSSAI ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि Old Monk को Rum के नाम से नहीं बेचा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में रेगुलेटर का कहना है कि ये न्यूट्रल स्पिरिट और रम फ्लेवरिंग से तैयार किया जाता है. 

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में Old Monk की बिक्री पर रोक लग गई है. फिलहाल मामला महाराष्ट्र में बिक्री और उत्पाद की लेबलिंग से जुड़े विवाद का है. कंपनी ने अपनी ओर से संशोधित लेबल भी कोर्ट में पेश किए गए हैं.

विवाद क्या है?

FSSAI का कहना है कि जिस प्रोडक्ट को Rum के तौर पर बेचा जा रहा है, उसकी प्रकृति को लेकर नियमों का पालन होना चाहिए. रेगुलेटर के मुताबिक Old Monk के प्रोडक्ट्स में न्यूट्रल स्पिरिट और रम फ्लेवरिंग का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए इसे Rum की बजाय रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट के नाम से बेचा जा सकता है. 

यानी विवाद सिर्फ बोतल पर लिखे एक शब्द का नहीं है. सवाल ये भी है कि किसी शराब को किस कैटेगरी में रखा जाए और ग्राहक को उसकी सही जानकारी लेबल पर कैसे दी जाए.

50 करोड़ की कंपनी बेचकर संन्यासी बनेगा ये बिजनेसमैन, जंगल में बिताएगा जिंदगी

कंपनी ने बदले लेबल

मामले की सुनवाई के दौरान Old Monk की कंपनी ने लेबल बदलकर पेश किया है. FSSAI ने इन लेबल की जांच के लिए समय मांगा है. कोर्ट ने भी कंपनी को पैकेजिंग पर जरूरी जानकारी साफ- साफ लिखने के निर्देश दिए हैं. 

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पैकेजिंग पर एडेड फ्लेवर की जानकारी को साफ तौर पर लिखना और पुराने दावों में बदलाव की बात सामने आई है. कोर्ट ने ‘7 Years Old Blended’ और ‘Very Old Vatted’ जैसे दावों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. 

क्या अब Old Monk नहीं मिलेगी?

फिलहाल ऐसा कहना सही नहीं होगा. मामला कोर्ट में चल रहा है और कंपनी ने संशोधित लेबल जमा किए हैं. अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है. इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि Old Monk की बिक्री पूरी तरह बंद हो जाएगी या ब्रांड को हमेशा के लिए ‘Rum’ नाम का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा. असल फैसला आगे की कानूनी प्रक्रिया और रेगुलेटरी मंजूरी पर निर्भर करेगा.

धूप, दुर्घटना और लंबा काम, 62% गिग वर्कर्स के पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस- सर्वे

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
FSSAI Old Monk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
GDP 7.8% हुई, फिर भी आपकी जेब खाली क्यों? नवंबर के बाद बढ़ सकती है मुश्किल
GDP 7.8% लेकिन बचत क्यों नहीं बढ़ी? कुंडली से समझें आगे का हाल
बिजनेस
50 करोड़ की कंपनी बेचकर संन्यासी बनेगा ये बिजनेसमैन, जंगल में बिताएगा जिंदगी
50 करोड़ की कंपनी बेचकर संन्यासी बनेगा ये बिजनेसमैन, जंगल में बिताएगा जिंदगी
बिजनेस
धूप, दुर्घटना और लंबा काम, 62% गिग वर्कर्स के पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस- सर्वे
धूप, दुर्घटना और लंबा काम, 62% गिग वर्कर्स के पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस- सर्वे
बिजनेस
जब अंडा महंगा होता है तो किन-किन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं?
जब अंडा महंगा होता है तो किन-किन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं?
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कार जितनी चट्टानें, नेपाल की सुरंग से चमत्कारी रेस्क्यू! एक्सपर्ट बोले- 'दुनिया ने ऐसा ऑपरेशन...'
कार जितनी चट्टानें, नेपाल की सुरंग से चमत्कारी रेस्क्यू! एक्सपर्ट बोले- 'दुनिया ने ऐसा ऑपरेशन...'
दिल्ली NCR
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
विश्व
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
क्रिकेट
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
पंजाब
पंजाब: संगरूर कांड पर विपक्ष हमलावर, हरसिमरत कौर ने मान सरकार पर उठाए सवाल
पंजाब: संगरूर कांड पर विपक्ष हमलावर, हरसिमरत कौर ने मान सरकार पर उठाए सवाल
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
यूटिलिटी
सालों से नहीं कटा PF? जानिए आपके खाते में जमा पैसे और ब्याज का क्या होगा
सालों से नहीं कटा PF? जानिए आपके खाते में जमा पैसे और ब्याज का क्या होगा
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget