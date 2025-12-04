भरभराकर गिरा Ola Electric का शेयर, लगा 4 परसेंट का लोअर सर्किट; कंपनी ने शुरू की रीबूट सर्विस

Ola Electric Share: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (Ola Electric Mobility Ltd.) के लिए गुरुवार का दिन काफी बुरा साबित होता नजर आ रहा है. आज के शेयर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं. शेयर बाजार में कारोबार के दौरान ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 4.39 परसेंट तक फिसलकर 36.36 पर कारोबार करता नजर रहा है, जो लिस्टिंग के बाद से स्टॉक का सबसे निचला स्तर है.



सेल रह गई आधी

कंपनी ने आज अपने आफ्टर-सेल्स बैकलॉग को ठीक करने के लिए रीबूट सर्विस को शुरू कर दिया है. दरअसल, ओला के दोपहिया वाहनों में पिछले साल सितंबर के पहले से कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुईं. सबसे ज्यादा स्कूटर में आग लगने, टायर निकल जाने या स्कूटर टूट जाने की शिकायतें आईं.

शिकायतों की संख्या जब 1 लाख के आंकड़े को पार कर कर गई, तो कंपनी ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व्हीकल के मार्केट में इसकी सेल बीते 36 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. ऐसे में कंपनी ने सेल बढ़ाने और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए रीबूट सर्विस को शुरू किया.

सर्विसिंग में अब नहीं कोई दिक्कत

कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेस के लिए पेंडिंग रिपेयर को पूरा करने और स्पेयर-पार्ट की उपलब्धता में सुधार करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसी क्रम में 250 लोगों की रैपिड-रिस्पॉन्स टीम को तैनात करने का फैसला लिया है, जिसमें टेक्नीशियन और ऑपरेशनल स्पेशलिस्ट शामिल होंगे.

कोर लीडरशिप टीम को लीड करने का काम करेगी. कंपनी का मकसद भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सर्विसिंग के तरीके को पूरी तरह से बदलना है. यह टीम न केवल स्कूटर में आने वाली दिक्कतों को टीम करेगी, बल्कि बैटरी से जुड़ी किसी परेशानी को भी दूर करने का काम करेगी. इससे सर्विसिंग के लिए वेटिंग टाइम को भी कम करने की कोशिश की जा रही है.

कल भी आई थी गिरावट

ओला के शेयर में बुधवार को भी 5 परसेंट तक की गिरावट आई थी और आज भी वही हाल है. एक महीने में Ola Electric Mobility के शेयर 26 परसेंट तक फिसल चुके हैं. कल स्टॉक गिरकर 38 के लेवल पर आ गया था और आज तो यह अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुका है. कंपनी के कारोबार को लेकर निवेशकों के बिगड़ते सेंटिमेंट्स की वजह से स्टॉक में यह गिरावट देखी जा रही है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

