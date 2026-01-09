Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Ola Electric Mobility Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर दबाव में नजर आए. कारोबारी दिन की समाप्ति कंपनी शेयरों ने लाल निशान पर ट्रेड करते हुए की है.

मिडकैप स्टॉक शेयर में आई इस कमजोरी की वजह जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक रही. जिसने अपनी इंवेस्टमेंट यूनिट के जरिए ओला इलेक्ट्रिक में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल...

सॉफ्टबैंक ने घटाई ओला इलेक्ट्रिक में हिस्सेदारी

कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक ने अपनी निवेश इकाई एसवीएफ आईआई ऑस्ट्रिच (डीई) एलएलसी के जरिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में करीब 2.15 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है. जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 3 सितंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच कई चरणों में कुल लगभग 9.46 करोड़ शेयर बेचे हैं.

ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि 5 जनवरी 2026 को हुई बिक्री के बाद यह लेन-देन 2 फीसदी शेयरहोल्डिंग की सीमा से ऊपर पहुंच गया है. जिसके चलते सेबी के नियमों के तहत इसकी जानकारी देना जरूरी हो गया. इन शेयरों की बिक्री के बाद कंपनी की ओला में हिस्सेदारी 15.68 फीसदी से घटकर 13.53 फीसदी रह गई है.

बीएसई पर शेयर हुए लाल

बीएसई पर शुक्रवार के कारोबारी दिन ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है. कंपनी शेयर 2.42 प्रतिशत या 0.98 रुपये की गिरावट के साथ 39.49 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की है.

दिन की शुरुआत कंपनी शेयरों ने 40.33 रुपये पर की थी. दिन का हाई लेवल 41 रुपये था. शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 80.75 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 30.79 रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

