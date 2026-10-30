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हिंदी न्यूज़बिजनेसबाइक चलाते समय नहीं लगेगी ठंडी हवा, सिर्फ 120 रुपये में सर्दी से बचाएगा ये मास्क

बाइक चलाते समय नहीं लगेगी ठंडी हवा, सिर्फ 120 रुपये में सर्दी से बचाएगा ये मास्क

अगर आप सुबह-सुबह ऑफिस जाते हैं और बाइक चलाते समय आपके चेहरे पर ठंडी हवा लगती है तो ठंडी हवा से बचने के लिए विंटर राइडिंग मास्क खरीद सकते हैं, जानिए इस मास्क से जुड़ी जरूरी बातों के बारे में.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Oct 2026 06:15 PM (IST)
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ठंड की शुरुआत होने लगी है और अब सुबह और शाम के समय तो खासतौर पर ज्यादा ठंड का अहसास होने लगा है. ऐसे में अगर आप सर्दियों में सुबह के समय ऑफिस या फिर कहीं दूसरे काम के लिए बाइक या स्कूटी से जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ठंडी-ठंडी हवा सीधे आपके चेहरे, कान और गर्दन पर लगती होगी.

कई बार तो हेलमेट पहनने के बाद भी ठंड से ज्यादा राहत नहीं मिलती है. ऐसे में आपके लिए विंटर राइडिंग मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे पहनने के बाद आपके चेहरे, कान और गर्दन पर ठंडी हवा नहीं लगेगी. ये मास्क ठंडी हवा लगने से बचाता है.

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क्या खासियत है?

अगर बात करें विंटर राइडिंग मास्क के बारे में तो इस मास्क को खासतौर पर सर्दी के मौसम में बाइक-स्कूटी चलाने वालों के लिए ही तैयार किया जाता है. इन मास्क के अंदर एक सॉफ्ट फ्लीस या थर्मल कपड़े की परत होती है, जिसकी मदद से कान,गर्दन और गाल को ढककर ठंडी हवा से बचाया जाता है. वहीं कुछ मास्क तो ऐसे भी होते हैं, जिनके बाहर की तरफ ऐसी परत लगी होती है जिसकी मदद से हवा सीधे चेहते तक नहीं पहुंच पाती है. 

कुछ खास फीचर्स का ध्यान रखें

मार्केट में आपको तरह-तरह के मास्त देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले आपको कुछ खास फीसर्च पर ध्यान देना चाहिए जैसे...

  • सॉफ्ट थर्मल लाइनिंग हो, जिसकी मदद से मुलायम परत चेहरे और गर्दन को गर्म रख सकें.
  • साथ ही विंड-रेसिस्टेंट बाहरी परत तेज ठंडी हवा को रोकता है.
  • इसके अलावा सबसे जरूरी नाक के आसपास वेंटिलेशन होल्स, जिसकी मदद से सांस लेने में दिक्कत न आए.
  • वहीं कुछ डिजाइन तो चश्मे या हेलमेट के वाइजर पर भाप जमने की दिक्कत कम करने के लिए होते हैं.
  • साथ ही कुछ मास्क में तो आई शील्ड का विकल्प मिलता है. इसकी मदद से आंखों में धूल नहीं जा पाती है.

कीमत कितनी है और कहां मिलेगा?

ये मास्क आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन आसानी से मिल जाएंगे. अगर बात करें इसकी कीमत की तो इस मास्क की कीमत उनके ब्रांड और कपड़े के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. आमतौर पर इनकी शुरुआती कीमत 120 रुपये से लेकर 350 तक है. अगर आप ठंड से बचना चाहते हैं तो इस मास्क को खरीद सकते हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
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