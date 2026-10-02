अक्टूबर से महंगी हुईं कौन-कौन सी चीजें? एक झटके में बढ़ गए दाम

अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और इस दौरान कई सारी चीजों की कीमतें बढ़ाई हैं, जिससे त्योहारी सीजन में आपको जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं आज से किन-किन चीजों के दाम बढ़ गए हैं:-

कमर्शियल सिलेंडर

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की है. इसी के साथ दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2,810 हो गई है. मुंबई में इसकी कीमत बढ़कर 2,764 रुपये हो गई है. पटना में सबसे अधिक 71.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इस बढ़ोतरी के चलते ढाबों, रेस्टोरेंट और शादियों में कैटरिंग का खाना थोड़ा महंगा हो सकता है.

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF)

सरकारी तेल कंपनियों ने आज विमानों के लिए इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी बढ़ा दी हैं. आज इसकी कीमत में प्रति लीटर 16 रुपये का इजाफा किया गया है. चूंकि किसी भी एयरलाइन कंपनी के टोटल ऑपरेशनल खर्च में 40% की हिस्सेदारी अकेले ईंधन की ही होती है इसलिए हवाई ईंधन की कीमत में हुई इस बढ़ोतरी से यह माना जा रहा है कि दशहरा, दीवाली और छठ पूजा के दौरान हवाई जहाज के टिकट महंगे होंगे. यानी कि आम आदमी को अब अपने हवाई सफर के लिए पहले के मुकाबले टिकट पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है.

होम अप्लायंसेज

दीवाली और दशहरे से पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे हुए हैं क्योंकि वैश्विक बाजार में कॉपर (तांबा), स्टील (इस्पात) और एल्युमिनियम जैसे कच्चे माल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से कंपनियों को होम अप्यांसेज की कीमतें बढ़ानी पड़ी है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम में 5% से 8% की इस बढ़ोतरी से अब स्मार्ट टीवी, स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन के दाम बढ़ गए हैं. अब इनके लिए आपको 1200-3500 के तक की कीमत अधिक चुकानी पड़ सकती है.

पासपोर्ट

अगर आप नया पासपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं या पुराना पासपोर्ट रिन्यू कराना है, तो आपको अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य श्रेणी के तहत नया पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है. इसमें सीधे 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

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