इन 12 लोगों के पास दुनिया की आधी आबादी से भी ज्यादा दौलत, लिस्ट में एक से बढ़कर एक धाकड़ नाम

दुनिया में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और अब इनकी संख्या 3000 के पार चली गई है. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शुरू होने से ठीक पहले आई ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. इनकी कुल संपत्ति बढ़कर 18.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में पहली बार दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या 3,000 के पार हो गई है.

दुनिया की आधी आबादी पर भारी इनकी दौलत

इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इनमें अमेरिकी अरबपतियों की संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ी है. दुनिया के बाकी हिस्सों में भी अरबपतियों की संपत्ति में डबल डिजिट में बढ़ोतरी हुई है. ऑक्सफैम की यह स्टडी वर्ल्ड इनइक्वलिटी डेटाबेस से लेकर फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट तक के एकेडमिक रिसर्च और डेटा सोर्स पर बेस्ड है.

इसमें पाया गया कि 2025 में ग्लोबल अरबपतियों की संपत्ति 16 परसेंट उछलकर 18.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई, जो 2020 के बाद से 81 परसेंट या 8.2 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा है. ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दुनिया के 12 सबसे अमीर लोगों के पास इतनी दौलत है, जितनी दौलत दुनिया की आधी आबादी यानी कि 4 अरब लोगों के पास भी नहीं है.

AI-बेस्ड कंपनियों ने भी पहुंचाया फायदा

स्टडी में बताया गया कि अरबपतियों की संपत्ति का यह स्तर अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के बढ़ते वैल्यूएशन ने और भी ज्यादा फायदा पहुंचाया है, जिससे निवेशक और अमीर हो गए हैं. ऑक्सफैम ने कहा, "पिछले साल नवंबर 2024 से ग्रोथ की रफ्तार 16.2 परसेंट थी, जो 2020 के बाद से औसत ग्रोथ रेट से तीन गुना ज्यादा है."

दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति

नाम कंपनी नेटवर्थ एलन मस्क टेस्ला एंड स्पेसएक्स 779.6 बिलियन डॉलर लैरी पेज गूगल 270 बिलियन डॉलर जेफ बेजोस अमेजन 249.8 बिलियन सर्गेई ब्रिन गूगल 249.1 बिलियन लैरी एलिसन ओरेकल 240.6 बिलियन मार्क जुकरबर्ग फेसबुक 212.8 बिलियन डॉलर बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिली LVMH 182.4 बिलियन डॉलर जेनसेन हुआंग NVIDIA (सेमीकंडक्टर्स) 161.7 बिलियन डॉलर वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे 146.1 बिलियन डॉलर अमानसियो ओर्टेगा जारा 143.1 बिलियन डॉलर

