रेस्टोरेंट्स बनाम जोमैटो की महाजंग, होटल मालिकों ने चली ऐसी चाल, कोर्ट में फंस गई डिलीवरी कंपनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NRAI ने Zomato की शर्तें रोकने CCI से अपील की.

Zomato पर भेदभाव, मूल्य असमानता, डेटा छिपाने का आरोप.

जांच में Zomato की शर्तें कानून का उल्लंघन पाई गईं.

Restaurants vs. Zomato: नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (NRAI) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से गुहार लगाते हुए कहा है कि वह Zomato को चल रहे एंटीट्रस्ट मामले के लंबित रहने तक 'प्राइस-पैरिटी' (कीमतों में समानता) और 'एक्सक्लूसिविटी क्लॉज' (सिर्फ उसी के साथ काम करने की शर्त) लागू करने से तुरंत रोकें. दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में NRAI द्वारा 2021 में दर्ज लंबित मामले में जोमैटो पर भेदभावपूर्ण नीति, मूल्य असमानता और डेटा छिपाने का आरोप लगाया गया है.

रेस्टोरेंट्स की Zomato से क्या है शिकायत?

रेस्टोरेंट वालों (NRAI) का कहना है कि जोमैटो का 'प्राइस-पैरिटी' वाला नियम रेस्टोरेंट्स को मजबूर करता है कि वे अपने किसी डिश की कीमत किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर बढ़ाकर रखें, जोमैटो उन्हें अपनी दुकान पर भी खाना सस्ता नहीं बेचने देता. साथ ही जोमैटो रेस्टोरेंट्स से कहता है कि किसी दूसरे ऐप में न जाकर सिर्फ उन्हें ही जुड़े रहे.

जोमैटो यह भी छिपाता है कि खाना ऑर्डर करने वाला ग्राहक कौन है, जिससे रेस्टोरेंट्स ग्राहकों से सीधे बात नहीं कर पाते हैं. सरकारी जांच में जोमैटो को गलत पाया गया है, लेकिन अंतिम फैसला आना अब भी बाकी है इसलिए रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि जब तक केस पर आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक जोमैटो को हम पर दबाव बनाने से रोका जाए.

अभी किस बात की अपील?

रेस्तरां एसोसिएशन का कहना है कि जब Zomato ने पहले महानिदेशक (DG) और आयोग के सामने यह दावा किया था कि उसने अब इस प्रथा को रोक दिया है, तो उसे कार्यवाही पूरी होने तक अपनी बात पर टिके रहना चाहिए और उन पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए. 2022 से चल रही इस जांच में महानिदेशक (DG) ने पाया कि जोमैटो के 'एक्सक्लूसिविटी कंडीशंस' और 'वाइड प्राइस पैरिटी' क्लॉज कॉम्पिटिशन एक्ट, 2022 की धारा 3(4) का उल्लघंन है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है.

बात से न पलटें Zomato

NRAI के एक सीनियर अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कहा कि Zomato को अपनी बात से पलटने की इजाजत नहीं दी जा सकती. Zomato ने डायरेक्टर जनरल (D-G) और कमीशन के सामने यह कहा था कि उसने विवादित तौर-तरीकों को बंद कर दिया है या हटा दिया है इसलिए Zomato को अपनी उस बात पर कायम रहना चाहिए और कार्यवाही चलने के दौरान उन नियमों का पालन करते रहना चाहिए. CCI में दायर एक अर्जी में NRAI ने रेगुलेटर से यह भी अपील की है कि वह जोमैटो को सुनवाई टालने के लिए और समय न दे.

ये भी पढ़ें:

37700 करोड़ के IPO से पहले Jio ने लिया बड़ा फैसला, जानें कंपनी ने एकाएक उठाया कौन सा कदम?