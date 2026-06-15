हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशुरू हो गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट! इंडिगो के बाद अब अकासा एयर भरेगी उड़ान, देखें पूरा शेड्यूल

शुरू हो गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट! इंडिगो के बाद अब अकासा एयर भरेगी उड़ान, देखें पूरा शेड्यूल

Noida International Airport: जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया है. इंडिगो ने पहली कमर्शियल सर्विस शुरू की है और आकासा एयर 16 जून से इसमें शामिल होने वाली है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 15 Jun 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

Jewar Airport Flights Schedule: जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जुलाई (आज) को कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन की ऐतिहासिक शुरुआत हो गई. पहले दिन इंडिगो (Indigo) ने लखनऊ के लिए अपनी पहली उड़ान भरी. इस स्पेशल फ्लाइट में 172 किसान (जिनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं) सवार हुए. ये वे किसान रहे, जिनकी जमीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी.

जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ ये किसान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंचे और उनका आभार जताया. कुल मिलाकर नोएडा से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट (6E-2278) संचालित की गई, जो आगे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी. इंडिगो का प्लान आगे आने वाले समय में धीरे-धीरे इस एयरपोर्ट को 16 से ज्यादा शहरों से कनेक्ट करने का है, जिनमें हैदराबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, श्रीनगर और पंतनगर शामिल हैं. 

अकासा एयर का शेड्यूल

अकासा एयर 16 जून, मंगलवार से दिल्ली-एनसीआर के इस नए गेटवे से बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए अपनी रोजाना सीधी उड़ानें शुरू करेगी. एयरलाइन के आने से नेशनल कैपिटल रीजन और दो बड़े बिजनेस सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है.

इंडिगो का पूरा शेड्यूल 

रूट फ्लाइट नंबर कब से हो रही शुरुआत? कब-कब चलेगी?
लखनऊ-नोएडा 6E 2278 15 जून उद्घाटन के मौके पर
नोएडा-बेंगलुरु 6E 2278 15 जून उद्घाटन के मौके पर
हैदराबाद-नोएडा 6E 2490 15 जून रोजाना
नोएडा-अमृतसर 6E 2490 15 जून रोजाना
अमृतसर-नोएडा 6E 2491 15 जून रोजाना
नोएडा-हैदराबाद 6E 2491 15 जून रोजाना
बेंगलुरु-नोएडा 6E 2455 16 जून रोजाना
नोएडा-जम्मू 6E 2455 16 जून रोजाना
जम्मू-नोएडा 6E 2456 16 जून रोजाना
नोएडा-बेंगलुरु 6E 2456 16 जून रोजाना
नवी मुंबई-नोएडा 6E 2729 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-श्रीनगर 6E 2729 1 जुलाई रोजाना
श्रीनगर-नोएडा 6E 2726 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-नवी मुंबई 6E 2726 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-जोधपुर 6E 7675 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-धर्मशाला 6E 7671 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-भोपाल 6E 7653 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-देहरादून 6E 7644 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-बरेली 6E 7626 1 जुलाई सोम/बुध/शुक्र/ रवि
नोएडा-किसनगढ़ 6E 7626 1 जुलाई मंगल/गुरु/शनिवार
नोएडा-लखनऊ कई सारी 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-जयपुर कई सारी 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-पटनानगर कई सारी 1 जुलाई रोजाना
नोएडा-चंडीगढ़ कई सारी 1 जुलाई रोजाना
 

अकासा एयर का शेड्यूल

 
रूट  फ्लाइट नंबर प्रस्थान का समय आगमन कब से होगी शुरुआत? 
बेंगलुरु-नोएडा QP 1575 16:25 19:15 16 जून
नोएडा-बेंगलुरु QP 1576 19:55 23:00 16 जून
नवी मुंबई-नोएडा QP 2017 07:25 09:35 16 जून
नोएडा-नवी मुंबई QP 2018 10:15 12:30 16 जून

इसके क्या होंगे फायदे

  • नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एयरपोर्ट (IGI) के ट्रैफिक से निजात मिलेगी. सुरक्षा चेकिंग और एयरपोर्ट पर लगने वाले वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी.
  • जेवर, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के आसपास जमीन और फ्लैट्स के दाम तेजी से बढ़ जाएंगे. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी.
  • रोजगार के लाखों नए अवसर खुलेंगे. ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़ेंगे. साथ ही एविएश, ग्राउंड हैंडलिंग, हॉस्पिटैलिटी, रीटेल और सिक्योरिटी सेक्टर में लाखों युवाओं को नौकरियां मिलेंगी. 
  • इससे कनेक्टविटी आसान होगी और उद्योग व निवेश के कई नए रास्ते भी खुलेंगे.

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel Price: क्या अब कम होगी पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमत? होर्मुज के खुलने का होगा बड़ा असर! 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Jewar Airport Noida International Airport INDIGO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
शुरू हो गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट! इंडिगो के बाद अब अकासा एयर भरेगी उड़ान, देखें पूरा शेड्यूल
शुरू हो गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट! इंडिगो के बाद अब अकासा एयर भरेगी उड़ान, देखें पूरा शेड्यूल
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या अब कम होगी पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमत? होर्मुज के खुलने का होगा बड़ा असर!
क्या अब कम होगी पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमत? होर्मुज के खुलने का होगा बड़ा असर!
बिजनेस
Share Market Today: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से बम-बम शेयर बाजार, 1197 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी 362 अंक ऊपर
ईरान-अमेरिका शांति समझौते से बम-बम शेयर बाजार, 1197 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी 362 अंक ऊपर
बिजनेस
Advance Tax Deadline: टैक्स भरने की आखिरी तारीख आज, चूके तो देना होगा भारी-भरकम ब्याज
Advance Tax Deadline: टैक्स भरने की आखिरी तारीख आज, चूके तो देना होगा भारी-भरकम ब्याज
Advertisement

वीडियोज

Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?
ईरान डील पर इजरायल में बवाल! ‘बैड डील’ बताकर नेतन्याहू पर बरसा विपक्ष, जानें क्या बोले बीबी?
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
इंडिया
Weather Today Update: 'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
क्रिकेट
BAN vs AUS: बाइक जीतकर भी अपने पास नहीं रखी, कूपर कोनोली ने लिट्टन दास को क्यों दे दिया इनाम?
BAN vs AUS: बाइक जीतकर भी अपने पास नहीं रखी, कूपर कोनोली ने लिट्टन दास को क्यों दे दिया इनाम?
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन खान ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन खान ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
Iran-US peace Deal: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?
ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?
लाइफस्टाइल
Weekend Therapy Tips : वीकेंड पर कर लिए ये पांच काम, तो उतर जाएगी हफ्ते भर की थकान
वीकेंड पर कर लिए ये पांच काम, तो उतर जाएगी हफ्ते भर की थकान
एग्रीकल्चर
Money Plant Tips: महीनों से रुकी है मनी प्लांट की ग्रोथ, इसे तेजी से घना और खूबसूरत बनाने के लिए करें ये 5 काम
महीनों से रुकी है मनी प्लांट की ग्रोथ, इसे तेजी से घना और खूबसूरत बनाने के लिए करें ये 5 काम
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget